María Celeste Arrarás y su hija Lara fueron invitadas a una boda y se fueron vestidas ¡iguales! Madre e hija son tan unidas, que no tienen reparo en llevar el mismo look. “Cuando nos gusta el mismo vestido y tu hija te propone…”¿por qué no vamos vestidas iguales?”. ¿Quién se puede negar? De chiquita no quería y ahora si 💖💖💖 Listas para la boda de #myferevervalentine en #cartagena”.