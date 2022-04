Jorge Ramos revela de qué forma lo apoyó ‘Chiqui’ Delgado cuando fue enviado a Ucrania

¿Cómo fue el apoyo de Chiquinquirá Delgado en el momento en el que te enviaron a Ucrania para reportar la guerra?

Lo que le pasó a ‘Chiqui’, es que yo tenía un viaje a Washington, entonces preparé mi maleta para ir a Washington al discurso del Estado de la Unión de Biden y en el camino a Washington, tomamos la decisión de que ‘no tengo que ir a Washington, sino que tengo que ir a Ucrania’, entonces no me pude despedir de ella y no solo no me pude despedir, sino que le llamé y le digo, ‘ya no voy a ir Washington, voy a Ucrania’.

Necesitas apoyo y comprensión de tu pareja, no solo para que se encargue de las cosas de la casa, sino para que con mi familia, pueda explicarle a mis hijos y a sus hijas, que es lo qué estamos haciendo. Ella entiende mejor que nadie mi profesión, pero a todos nos da miedo. Yo estaba aterrado al igual que muchos, entrar a un país en guerra... Esta es la sexta guerra que me toca, pero cada guerra temes que algo pueda ocurrir y afortunadamente, no estuvimos en combate, pero yo tenía la tranquilidad de saber de que ‘Chiqui’ estaba a cargo y de que ella entendía perfectamente por que lo estaba haciendo.