¿Cómo te sientes en este nuevo formato?

Parte de lo importante era sacar la entrevista de su formato normal, porque podíamos hacer una entrevista en un estudio de televisión y eso era todo, pero si la sacas de ese lugar y llevas al entrevistado a un lugar totalmente distinto, donde no lo espere, la esencia de la entrevista cambia. Por ejemplo, hemos hecho entrevistas en teatros gigantescos, pero totalmente vacíos, eso es algo que ni ellos se esperan, parte por supuesto tiene que ver con la pandemia, pero parte tiene que ver con el diseño del programa.

En cuanto al tiempo, tú y yo podemos conversar 5 o 10 minutos, pero al minuto 30, me vas a tener qué contar algo personal y yo te voy a tener que contar algo personal, y a la hora nos vamos a conocer mejor, nos guste o no, porque no hay manera de tener una conversación tan larga sin que uno no suelte algo de sí mismo.