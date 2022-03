La cariñosa felicitación de ‘Chiqui’ Delgado a Jorge Ramos por su cumpleaños 64

En tanto, Paola Ramos, la hija mayor del periodista, también aprovechó sus plataformas digitales para desearle lo mejor. ‘Pao’,como le dice su papá te cariño publicó tres imágenes del periodista acompañadas por unas palabras: “Happy birthday @jorgeramosnew. A por más aventuras. Te queremos”.

©@paoramos



La hija mayor de Jorge Ramos lo felicita con unas tiernas fotografías

Los días más amargos

Hace un par de semanas, Ramos viajó a la frontera de Ucrania con Polonia para reportar lo que sucedía en la guerra y la situación de los refuagiados, los cuales, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya suman más de tres millones.

En su columna de la semana pasada, titulada Los niños de la guerra, publicada en el portal de Univision.com, Ramos expresó su sentir sobre todo lo que había visto en sus dos semanas en Polonia y Ucrania, donde vio miles de desplazados y sintió la desesperanza como nunca antes. “La palabra ‘descorazonado’ es perfecta para describir cómo me he sentido estos últimos días en Ucrania y en la frontera con Polonia. Cuando esos niños ucranianos crezcan ¿qué es lo que van a recordar y contar? Quizás que el mundo los vio perderlo todo - familia, casa, país - y que no hizo nada”.