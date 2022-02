Jorge Ramos recuerda con nostalgia sus duros inicios cuando migró de México: ‘No tenía nada’

Jorge Ramos tiene una sólida carrera en el periodismo y actualmente es uno de los rostros más conocidos de la televisión, pero en 1983, era un joven más con muchos metas qué cumplir. El comunicador dejó su natal México en la década de los ochenta para hacer realidad sus sueños en Estados Unidos. Treinta y nueve años después Jorge regresó a Santa Mónica, California, y recordó con nostalgia que esa fue la primera ciudad que lo acogió a su llegada. Como estudiaba y trabaja, los lujos no estaban en su día a día, así que su única distracción era ir a las playas de Santa Mónica.

©@jorgeramosnews



Así lucía Jorge Ramos en sus días de estudiante en California, en la década de los ochenta

A través de su perfil de Instagram, el presentador de Noticiero Univision rememoró sus días en Santa Mónica y compartió con sus seguidores su sentir al estar frente a las playas en las que un día soñó con el el #1 del periodismo.

“Estoy aquí en las playas de Santa Mónica y siempre que puedo, cuando vengo aquí por trabajo o por cuestiones personales, me gusta venir porque esta ciudad es la primera a la que llegué aquí en Estados Unidos cuando me vine de México en 1983. Esta es la primer ciudad que me acogió, que me cuidó, que me protegió”.

En ese entonces, Ramos se empezaba a forjar un camino dentro del periodismo en Estados Unidos, por lo que no eran días fáciles, pero sí muy felices y eso gracias a sus paseos en la playa. “Cuando no tenía nada, me acuerdo que esta era la playa a la que venía”, dijo con un tono nostálgico, mientras señalaba Pacific Palisades, Malibú y el muelle de Santa Mónica. “No sé cuantas veces he caminado esta playa”, agregó el también autor de best sellers. “Siempre venía aquí porque era muy fácil tomar el camión directamente desde Westwood, donde estaba mi primera universidad y luego donde vivía y luego venir a Santa Mónica para pasar la tarde. Eran días muy nostálgicos, recordaba mucho México. Era muy difícil”.