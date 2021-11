Teresa Rodríguez, con quien compartió gratos momentos fuera y dentro de la pantalla chica, también se sumó a las felicitaciones: “Hoy mi querido amigo y compañero de trabajo, @jorgeramosnews cumple 35 años como periodista en @uninoticias”.

“Ha sido un gran amigo con un corazón de oro. Querido Jorge, no es fácil llegar a ser un periodista tan respetado, admirado, defensor de la verdad y no perder la humildad en el camino. Aplaudo tus logros, tu sensibilidad y como has luchado para defender a nuestra comunidad latina que muchas veces ha sido tratada injustamente. Eres esa voz para los que no tienen voz - esa inspiración para futuras generaciones de que todo es posible con trabajo y dedicación. Gracias por ser quien eres - jamás cambies. 😘🙌👏 “.

En esta imagen, aparecen Teresa y Jorge con sus respectivos hijos; al mismo tiempo de ejercer su profesión como periodistas, se dedicaban a la crianza de sus hijos.