Francisca Lachapel y su mensaje tras conseguir su nuevo gran logro: ‘Uno nunca debe perder la fe’

La presentadora de 31 años rememoró esos días en los que tenía nada más que sueños e ilusiones. “Recuerdo esos momentos de incertidumbre donde me sentía perdida, que andaba con mi maletita de un lado a otro, cuando llegué a Nueva York, cuando no sabía a dónde iba ni qué iba a pasar conmigo y una vez más, me reafirma que Dios sabe lo que hace y que todo lo difícil que a uno le pasa, lo prepara para los momentos grandes”, compartió con emoción.

“El día de hoy es un momento grande para mí y para mi familia. Uno nunca debe perder la fe. Pasaron 11 años, yo sé que hay mucha gente que todavía se tarda mucho más, pero lo que sí puedo decir es que las cosas llegan cuando tienen que llegar; los tiempos de Dios son perfectos”.