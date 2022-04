Francisca Lachapel celebra su ciudadanía con una broma a mamá

Francisca Lachapel no ha dejado de trabajar desde aquel día en el que muy joven llegó de su natal República Dominicana a Estados Unidos. Tenía en la mente una mejor vida, un sueño por hacer realidad y muchas ganas de triunfar. Y, aunque al principio el panorama se veía complicado, ella no dejó de luchar por hacer su sueño realidad. Hoy, aquellos recuerdos le dibujan una sonrisa, mucho más ahora que está por recibir su ciudadanía. Y, muy a su estilo, celebró esta gran noticia con una broma para su mamá.

Doña Divina Montero estaba muy al pendiente y esperando a que su hija regresara a casa. Como una madre amorosa, preguntó cómo le había ido, pero la presentadora de Despierta América no perdió la oportunidad de bromear con ella y le hizo pensar, por unos segundos, que no le habían dado la ciudadanía.

“Mañana es un día importante para mí, me convierto oficialmente en ciudadana de este país que me ha dado tantas oportunidades. Mañana soy Dominico- Americana 💪🏽. Miren la reacción de mi mamá cuando le dije que no había pasado el examen requerido 😅😅”, explicó Francisca en sus redes sociales.

“No pude responder las preguntas. Me voy a tener que esperar otro año”, dijo, pero cuando vio la cara de mamá a punto de llorar, no contuvo la risa y confesó que sí había pasado la prueba. Madre e hija se abrazaron con mucho cariño y entre risas celebraron la gran noticia. “¡Somos ciudadanas!”.

Los sueños de Francisca, hechos realidad

Haber ganado el concurso Nuestra Belleza Latina fue un gran impulso para la carrera de Francisca. Gracias a ello se convirtió en presentadora de Despierta América, en donde la gente la conoce cada vez más y se encariña con ella y su personalidad. Ese éxito profesional la llevó a conocer a mucha gente, entre ellos a Francesco Zampogna, su hoy esposo. La pareja mantuvo su noviazgo en la máxima discreción por un tiempo, hasta su compromiso durante sus vacaciones a finales de 2018 en Dubái. Un año más tarde se casarían a la orilla del mar para dar la bienvenida a su bebé, Gennaro, siete meses después.