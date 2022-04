Francisca Lachapel prepara los últimos detalles para su boda: ‘Ya esperando el gran día para poder disfrutar’

Cuéntanos, ¿ya tienes tu vestido? Hasta hace unas semanas, estabas en la búsqueda...

¡Ya tengo vestido de novia! de novia! ¡La boda va, porque va! Ya el vestido apareció. No importa que Francesco no llegara, no importaba nada, lo que importaba era el vestido y ya tenemos vestido, como dicen por ahí ‘habemus vestido’. Al principio me asusté un poquito porque no encontraba nada que me gustara y de hecho, salí un día por ahí a ver y fui con mi suegra y le dije, ‘Déjame ir a ver algo que me guste para luego mandármelo a hacer’, y resulta que me puse el vestido y era como que todas nos quedamos, ‘Ese es el vestido, ese es el vestido’. Sentimos una magia, se nos puso la piel de gallina, el caso es que lo compré, más adelante les voy a ir dando detallitos.