¿Celoso de sus besos de telenovela? Altaír Jarabo revela cómo aborda ese tema con su esposo

¿Qué planes tienes es puerta?

La verdad, dado que este proyecto (Corazón guerrero) sí me está consumiendo mucho. La opción uno es que me voy unos meses con Frèdèric a Europa y creo que ya sería su turno de disponer del tiempo, pasar el verano con su familia o viajando. Él ha estado ‘preso’ aquí en la ciudad, no salimos mucho porque yo estoy aquí anclada, eso me gustaría, a menos que surgiera otra oportunidad que me encantara, pero si no me encanta yo creo que voy a vacacionar con él.

Sus seres queridos están allá, mi hermana está en Portugal, así que podemos hacer la gira artística. Tengo muchas ganas de irme a Italia con él. Curiosamente, aunque viajamos mucho el año pasado, no hemos hecho nuestra luna de miel por que estaba planeada para ser en Japón y bueno, creo que Japón no ha abierto sus puertas, no sé si recientemente, pero no nos tomamos la luna de miel.