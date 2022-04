Fernando del Rincón y Jullye Giliberti nos hablan de su experiencia más dura en los últimos años: El horror de una guerra

¿Cómo fue darle la noticia a tu esposa? Y tú Jullye, ¿cómo reaccionaste?

J: Tengo 12 años con Fer y desde que comenzamos pues he pasado por el terremoto de Haití, por el terremoto de Japón, por todo lo que pasó en Venezuela, con todo lo que pasó con la ayuda humanitaria, pero él ya me había advertido hace muchos años, desde el inicio que su trabajo es su trabajo y es su pasión y que él sabía lo nerviosa que yo me podía poner pero que comprendiera que era parte de su vocación.

Pero cuando me dijo, ‘Tengo que ir a Atlanta a recoger le equipo de guerra’, me puse peor. Cuando me dijo que era un hecho, tuvimos que salir a comprar la ropa para el frío, las botas, todo lo que necesitaba, entonces como todo pasó muy rápido, fueron como tres días desde que le dieron el sí, hasta hacer las maletas y llevarlo al aeropuerto.

F: El detalle ese de la ropa es otro tema interesante, creo que el hecho de hacer una maleta y empacar y buscar ropa especial, como que lo hizo como más emocional. Tuve que ir a comprar ropa para la nieve para estar en esas bajas temperaturas a la intemperie, creo que eso inconscientemente les agrega más impresión, sobre que ‘Se va a ir a la guerra, pero además va a un lugar que debe estar espantoso porque necesita esta ropa’ eso te genera un poco más de ansiedad.

J: Para mí esto era terrorífico, sí me paralizaba el hecho de que yo creo que nadie se puede imaginar lo que es estar en una guerra y bueno cuando él avisó a través de las redes sociales, a mí se me ocurrió repostear su video y de verdad que nunca me imaginé la respuesta de la gente.