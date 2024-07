Francisca muestra su nueva casa, pero anticipa: ‘Tenemos mucho desorden’

El 2024 apenas va a la mitad y Francisca ya ha vivido significativos cambios. Tras el nacimiento de su pequeño Franco Raffaele en febrero pasado, la conductora y su familia se instalaron de manera provisional en una casa, antes de su mudanza definitiva. Ese anhelado momento finalmente llegó, y la guapa dominicana ya está viviendo con los suyos en el hogar de sus sueños. Ante la insistencia de sus seguidores, ha compartido un vistazo a detalle de este nuevo espacio.

© Instagram @francisca Francisca confesó que mudarse, teniendo dos hijos pequeños, ha sido más difícl de lo que pensaba.

“Mi gente ya estamos en la nueva casa y aunque he querido irles mostrando como va quedando todo, todavía tenemos mucho desorden”, escribió Francisca en su cuenta de Facebook, anticipando de antemano que aún no termina de desempacar. “Las mudanzas no son cosa fácil y menos con dos niños y todos los compromisos que tengo, así que seguimos acomodándonos”, agregó, antes de pedir consejos a sus fans para terminar su mudanza.

La presentadora publicó un video en el que, con la sencillez y simpatía que la caracterizan, mostró su nuevo hogar. “Llegó el momento de mostrarles la casa, pero ¿qué creen? Han pasado semanas y seguimos con el reguero”, expresó sincera, mientras a sus espaldas se alcanzaba a ver parte de un hermoso jardín con una piscina. A continuación, mostró un espacio en el que se veían cajas apiladas, aparatos de ejercicio, muebles y otros objetos que todavía no tienen su lugar dentro de la casa.

© Instagram @francisca Anteriormente, la presentadora había mostrado un pequeño vistazo de su nuevo hogar.

“Ustedes saben que yo estoy renovando completamente la casa, no ha sido cosa fácil, y yo todavía no encuentro dónde organizar tanto”, explicó. “Miren por favor la cantidad de cajas, todas esas cajas que yo tengo allá… Se están cayendo porque hay algunas que tengo que mandarlas a República Dominicana”, señaló. También mostró que aún hay materiales que se están ocupando en las remodelaciones de su casa. Si bien admitió que el desorden actual hace difícil visualizar el diseño que tiene pensado. “Ya lo verán cuando les enseñe después”, comentó Francisca mientras se encontraba sentada en el porche.

“Me voy a tomar como unos mesecitos más para organizar, aunque les confieso que adentro, las habitaciones de los niños están organizadas, la mía más o menos, peto todavía falta muchísimo”, continuó, admitiendo que pensó que la mudanza sería más fácil, pero no advirtió que tener dos pequeños en casa y trabajar todos los días complicaría el proceso. “No me quiero quejar porque estoy super agradecida, pero no es fácil, yo lego a la casa y me quiero dormir… Pero bueno, poquito a poquito”, dijo la presentadora.

Realizada también a nivel profesional

Francisca se encuentra plena en el ámbito personal, no solo por el tema de su casa soñada, sino también por su feliz familia junto a Francesco Zampogna. Y en lo profesional las cosas no podrían estar mejor, pues a la par de su trabajo en Univision, lanzó hace poco un proyecto muy significativo para ella: su podcast y página web.

“He creado un espacio que se llama SoyFrancisca.com y quiero que todos ustedes corran, vayan y se suscriban a esta página, porque como les digo, por allí voy a estar más cerca todavía de todos ustedes. Voy a tener un espacio para compartir mucho más acerca de mí, de mi vida, de las cosas que he ido aprendiendo”, expresaba hace algunas semanas.