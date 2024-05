Francisca y su esposo celebran el aniversario de su boda religiosa

Luego de celebrar su cumpleaños 35, Francisca vuelve a estar de ‘manteles largos’ al festejar su aniversario de bodas. Recordemos que la presentadora de televisión se casó por el civil en diciembre de 2019 con Francesco Zampogna. Tres años más tarde, la pareja vivió el sueño de tener su ceremonia religiosa en República Dominicana, luego de haber tenido que cancelar su boda en Italia por la pandemia. A dos años de haberse jurado amor eterno en su boda de ensueño, ‘Fran’ y su marido han festejado este bonito recuerdo.

©@francsica



Francisca y su esposo Francesco Zampogna

A través de sus redes sociales, la pareja se dedicó bellos mensajes, dejando ver que con el paso del tiempo su amor no hace otra cosa que fortalecerse, y aún más con la llegada de sus dos hijos, Gennaro y Franco. La presentadora de Despierta América publicó un video de los mejores momentos de su boda en La Romana, en su natal República Dominicana, dando un vistazo de lo mucho que disfrutaron ese día que quedará por siempre en sus corazones.

“Feliz aniversario amor mío! @franczampogna Me encanta crecer contigo, amo nuestra familia y la vida que construimos juntos. Siempre agradezco a Dios el haber cruzado nuestros caminos. Él no pudo darme un mejor compañero de vida que tú. Que él nos guíe siempre y nos de sabiduría para proteger nuestro amor. ¡Te amo! ❤️🥰😘🙏🏽”, escribió la host del matutino de Univision.

Karla Martínez, Celines Toribio, Aleyda Ortiz, entre otras celebridades reaccionaron a la dedicatoria de ‘Fran’, llena de romanticismo para el hombre de su vida. Por su parte, Francesco Zampogna compartió parte del poema The Human Touch. “Tis the human touch in this world that counts. The touch of your hand and mine, which means far more to the same heart than shelter and bread and wine. For shelter is gone when the night is over, and bread lasts only a day. But the touch of the hand and the sound of the voice sing on in the soul always”, se lee en inglés, que traducido al español dice así: “Es el toque humano en este mundo lo que cuenta. El toque de tu mano y la mía, que significa mucho más para el mismo corazón que refugio, pan y vino. Porque cuando termina la noche, el refugio desaparece y el pan sólo dura un día. Pero el toque de la mano y el sonido de la voz cantan siempre en el alma”.

Francesco acompañó estas palabras con una imagen del día de su boda, justo cuando están haciendo su primer baile como esposos.

Su historia de amor

La presentadora y el empresario se conocieron en un salón de belleza que ambos frecuentaban. El primer chispazo se dio ahí y empezaron a salir, hasta que se comprometieron en unas vacaciones en diciembre de 2018, en Dubái. Al año, se casaron en una ceremonia íntima en Miami y empezaron la planeación de su boda religiosa en Italia, pero con la pandemia, los planes de la pareja quedaron en pausa. En medio de todo esto, ‘Fran’ dio a luz a su primer hijo, Gennaro, en julio de 2021. Al año siguiente, con el bebé de casi un año, Francesca y su marido celebran su increíble boda en La Romana, acompañados por sus amigos y familiares. En febrero de 2024, la presentadora dio la bienvenida a su segundo hijo con Fracesco, el pequeño Franco Raffaele.