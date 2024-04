Convertida en mamá de dos, Francisca pide a sus seguidores que ‘levanten oraciones’ por ella

Hace poco más de dos meses, Francisca y su esposo Francisco Zampogna le dieron la bienvenida a su pequeño Franco Raffaele, el hermano mayor de su amado Gennaro. segundo hijo. Tras este grato acontecimiento la conductora se ha ido habituando a su nueva vida con una familia de cuatro. Si bien ha sido un proceso lleno de alegrías, también ha sido algo extenuante para la dominicana. En medio de esta nueva etapa, la presentadora tomó sus redes sociales para pedir a sus seguidores elevar una oración por ella, pues se vio sorprendida por una desafiante situación.

En febrero, Francisca le dio la bienvenida a su hijo Franco.

La madrugada de este 18 de abril Francisca recurrió a su cuenta de Intagram para desahogarse, pues de manera aparentemente inexplicable, no había podido conciliar el sueño. Para muchos esto podría no ser un gran problema, pero para una mamá de un bebé un niño pequeño sí lo es, pues necesita descansar lo mejor posible para recargar energías y cuidar a sus retoños.

“No he pegado el ojo y no precisamente por los niños”, escribió la conductora de Despierta América (Univision) en una historia durante las primeras horas del día. “Ambos están felizmente dormidos, pero yo no logro conciliar el sueño, ¡ni un poquito! Ni un chin, ¡no es broma”, agregó en su mensaje.

A continuación, Francisca pidió a sus seguidores un favor especial: “Levanten oraciones por mí”. Y es que, ante esta situación tan desesperante, anticipó que su jornada sería complicada. “mañana, con este panorama será un día muuuuy interesante para mí”, agregó en su post, finalizando con unos emojis que indicaban cansancio. Tras esta publicación, ‘Fran’ no compartió más detalles, lo que podría ser una señal de que finalmente logro dormir.

La conductora confeó sufrir por el insomnio.

Ha regresado al gimnasio

Tras cumplirse 40 días después de su parto, Francisca visitó a su médico para consultarle si podía retomar sus actividades cotidianas, entre ellas el ejercicio. Obtuvo el visto bueno y tan pronto como pudo se lanzó al gimnasio.

“¡Ya empecé el gym! Haciendo lo que puedo para encontrar el balance perfecto. ¡Las mujeres somos el ser más maravilloso que existe!, ¡Sí señor!”, compartió a finales del mes pasado. “Me iba a hacer una foto en el gym pero se me olvidó, porque como soy mamá de dos, tengo el tiempo contado. Entonces vengo, tengo que hacer ejercicio exactamente una hora y correr a casa para que me dé tiempo de estar con mis dos muchachitos”, explicó sobre su ajetreada rutina.