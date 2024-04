Gennaro, el hijo mayor de Francisca, hace su mejor papel como hermano mayor

Francisca está disfrutando a plenitud de su nueva etapa como mamá de dos varoncitos. Poco a poco, todos en su hogar se han ido adaptando a este capítulo, sobre todo Gennaro, el hijo mayor de la presentadora con Francesco Zampogna, quien se der hijo único, pasó a convertirse en hermano mayor. En publicaciones recientes, ‘Fran’ ha revelado que a Gennaro le ha costado un poco de trabajo asumir su nuevo rol, pero con mucho cariño y paciencia, tanto ella como su esposo han logrado que el acercamiento entre los niños se vaya dando poco a poco.

Francisca y su familia

Prueba de este acercamiento, se dio el pasado fin de semana, cuando Francisca compartió un video de lo más tierno en el que Gennaro aparece hablándole a Franco, como intentando jugar. “¿Cómo hace el león?”, se escucha decir al niño de dos años y nueve meses, al mismo tiempo que intentaba hacer un rugido. Divertido, Gennaro veía hacia la cámara, mientras su mamá cuidaba de ambos y se divertía con las ocurrencias de su hijo mayor. Por lo que Gennaro dejó ver, parece que no puede esperar más para que su hermanito se convierta en su mayor compañero de juegos.

“Feliz domingo mi gente linda… ¿qué le está enseñando Gennaro a Franco? 🤣😆 imagino que esto es solo el principio”, se lee junto al video publicado en la cuenta de ‘Fran’, donde tiene más de 4.5 millones de seguidores.

Conmovido por la imagen de su esposa e hijos en un apacible domingo familiar, Francesco Zampogna replicó en sus redes la imagen de ‘Fran’ con los niños, dejando ver que está más pleno que nunca en su faceta como hombre de familia.

Además de revelar su día entre cantos y juegos con los pequeños, en sus stories la presentadora de Despierta América hizo una sesión de preguntas y respuestas con sus fans. “¿Cómo haces con dos bebés? Yo tengo una sola y me estoy volviendo loca”, preguntó una de sus fans. Ante esto, la también modelo contestó: “Tranquila hermana! No estás sola... Yo también me estoy volviendo loca por ratos. Es parte del proceso... solo pienso que los bebés no son bebés para siempre, que estoy en una etapa que va a pasar! Y por eso trato de disfrutar y sentir todo”.

Su esposo tomó esta bella imagen de los tres

También contó que volverá al trabajo en mayo y que ella y su marido tienen pensado llevar a Franco a República Dominicana para el mes de julio. Otro de los temas que surgió en la conversación, fue la mudanza a la casa de sus sueños. Francisca reveló que por el momento están en la casa que alquilaron y que espera mudarse lo más pronto posible.

¿Otro bebé?

Los fans de Francisca también le preguntaron que para cuando se animaba a tener un tercer bebé... Sí, a dos meses del nacimiento de Franco ya hay quienes se han atrevido a preguntarle sobre esto. A este tipo de preguntas, Francisca contestó: “Denme chance de adaptarme al segundo”. Sin embargo, en sus planes podría estar la opción de tener otro bebé más adelante. En una reciente entrevista con HOLA! AMÉRICAS, la dominicana nos confesó que desea tener una niña.

Así respondió a la idea de tener otro bebé

“Los dos queremos otro bebé y esperemos que si así pasa que sea una niña. Cada vez que digo que sé que es una niña sale otro varoncito [risas] y si es otro varoncito lo voy a adorar y lo voy a adorar porque la que se beneficia soy yo. Gennaro es como un chicle pegado a mí y ahora que está casi por cumplir tres años, me besa y me dice ‘te amo, mamá’. Una mamá de varones de verdad que experimenta lo que es el amor verdadero e incondicional, me cuida, me cela y me ama. Los varones son de mamá. Me gustaría darle un regalito de una niña a Francesco, pero si le toca el tercero, un varón, bueno... ahí él que se las vea, que se la averigüe él con su equipo de fútbol”.