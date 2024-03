Francisca revela la actividad con la que ha manejado los celos de Gennaro como hermano mayor

Francisca está iniciando una nueva y emocionante etapa en su vida familiar, pues tras el nacimiento de su hijo Franco Raffaele hace más de un mes, ella y los suyos han comenzado una mudanza. Para Gennaro, el primogénito de la conductora y su esposo Francesco Zampogna, su nuevo papel como hermano mayor no ha sido del todo fácil, pero poco a poco lo ha ido asimilando. Recientemente la dominicana reveló la actividad que le ha ayudado a manejar los celos de su hijo mayor: el tenis.

©Hola



Francisca y su familia están iniciando una nueva etapa.

“De esta forma he manejado los celos de Gennaro”, escribió la colaboradora de Despierta América (Univision) en su cuenta de Instagram al compartir un tierno video de su nene rumbo a su clase de tenis, durante y después de ella.

“Como les conté, Gennaro se puso celoso con la llegada de su hermano, pero inscribirlo en estas clases de tenis me ha ayudado muchísimo a mantener su mentecita ocupada, nos ha permitido tener tiempo especial y de calidad entre él y yo. Y creo que es la clave, pasar un tiempo exclusivo y de calidad con él”, explicó Francisca.

“Él ha entendido que los sentimientos de mamá no cambian, al contrario, se hacen más fuertes. ¡Está fascinado con estas clases! Nada me hace más feliz que verlo a él feliz”, agregó en su publicación, y pidió a sus seguidores poner atención al final del video, pues ahí el pequeño revelaba su parte favorita de sus lecciones. “¿Quieres volver a clases? ¿Qué es lo que más te gusta?”, se escucha a Francisca preguntarle a su hijo. “La paleta”, responde el pequeño con total sinceridad y una dulce sonrisa, pues al parecer tras su entrenamiento recibió este caramelo.

Tal como lo resaltó la conductora, Gennaro se ha mostrado muy feliz en sus clases. En el video se le ve muy atento a las instrucciones del instructor, sin soltar su pequeña raqueta y corriendo alegre por la cancha. A inicios de este mes, Francisca compartió las primeras imágenes de su primogénito practicando este deporte. “Clases de tenis para el hermano mayor. Le encanta y a mí también”, escribió entonces.

©@francisca



Gennaro se ha mostrado muy entusiasmado con sus clases de tenis.

Los celos de Gennaro ante la llegada de su hermanito

Desde antes de que naciera Franco Raffaele, Francisca había compartido que su primogénito se había mostrado algo celoso ante la llegada del nuevo miembro de la familia. Por ello, tanto la conductora como su esposo han buscado formas para sobrellevar esta etapa de Gennaro.

“Por ahora, nuestra rutina está un poquito más inclinada a proteger los sentimientos de Gennaro, a que no se resienta o no lo tome a mal con el hermano, porque la verdad que se puso muy celoso, más de lo que yo esperaba, con la llegada de su hermanito”, contó Francisca recientemente en entrevista exclusiva con HOLA! AMÉRICAS. “Cuando lo conoció fue perfecto, lindo, lo besó... pero, cuando lo vio en la casa es como que él dijo: ‘Oh, esta cosita no se va, se queda acá’, y en su habitación. Entonces, ha sido como que mucho para él”, admitió.