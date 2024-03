El gran cambio de look de Gennaro, el hijo de Francisca: ‘Yo sufrí, él no’

Estas últimas semanas han sido de muchos cambios en el hogar de Francisca, quien a mediados de mes dio a luz a Franco, su segundo bebé. Por ese motivo, la feliz mamá ha estado algo ausente de las redes sociales, pues no sólo se está adaptando a su nueva vida en casa con dos pequeños, sino que también se ha dedicado a disfrutarlo al máximo. En medio de todos esos cambios, quizá el que menos esperábamos era el nuevo look de Gennaro, su primogénito, quien se despidió de sus largos rizos en compañía de mamá.

Francisca llevó a su hijo al peluquero para que lo trataran con mucho cuidado, pues al ser un cabello rizado, tiende a enredarse si no se peina adecuadamente, lo que provocaría dolor en el niño de dos años, y evitaría que siguieran tocando su melena.

Sentado en las piernas de mamá y entretenido con un dulce y videos en el teléfono, Gennaro poco a poco se despedía de sus rizos. “Y dicen que no hay fecha que no se cumpla... Buuueennooo pues llegó el día en que cortamos el cabello de Gennaro”, escribió la ex Nuestra Belleza Latina.

En el clip en el que compartió el proceso, se nota claramente cómo es ella quien casi llora con este cambio. “Yo sufrí, él no. ¡Me sorprendió! 🤣 ¿Quieren ver cómo quedó?”, agregó para sus seguidores.

Tijeras, máquina rasuradora y mucha creatividad se involucraron en este cambio de look. El proceso tomó dos días, quizá para que a Gennaro no lo tomara por sorpresa la imagen que ahora vería en el espejo, pues está muy acostumbrado a sus largos rizos.

“Y con ustedes el nuevo Gennaro... ¡Ya creció mi primer bebé! 😭🥹🥰🙏🏽 ¡Dios mío! Lo veo enorme. ¿Qué les parece su nuevo look? Les dejé tres fotos, la última es mi favorita”, compartió la feliz mamá con una linda sesión de fotos familiar, captada por la lente de May Martinez, en la que vemos terminado el corte de Gennaro.

©May Martinez Photography 📸 @maymartinezphotography





La razón de Francisca para que su hijo tuviera el cabello largo

En varias ocasiones en las que Francisca mostraba su día a día junto a Gennaro, recibió cientos de comentarios que le exigían que le cortara el cabello a su hijo, pues no estaban de acuerdo con que un niño tuviera ese look que, a juicio de algunos, llevarlo largo es cosa de niñas por lo que estaría dando un mal ejemplo al pequeño desde temprana edad.

Ante este tipo de comentarios y con el mayor respeto posible, la originaria de República Dominicana respondió que si dejaba así el cabello de su hijo era porque a ella le encantaba cómo lucían sus rizos y que sería ella quien decidiera cuándo cortar su cabello, sin importar las etiquetas que el público impusiera.

“Mi muchacho es mío, no le quiero cortar el cabello, se me hace divino”, dijo Francisca en sus redes sociales. Y agregó: “A él no le molesta, él no lo ha pedido, a mí no me molesta; cuando yo lo sienta o cuando mi hijo en algún momento me lo pida o cuando se me ilumine la vida y yo entienda que sí se lo tengo que cortar”.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...