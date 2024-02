¡Ya nació! Francisca recibe a su segundo bebé

¡Ya nació! Francisca y su esposo Francesco Zampogna han recibido a su segundo hijo en común. A través de las redes sociales de Despierta América (Univision) se dio a conocer que el pequeño Franco Raffaele nació el domingo 11 de febrero a las 9:50am. De acuerdo con los reportes del matutino, madre e hijo se encuentran en perfecto estado. Con la llegada del bebé, el primogénito de la conductora, Gennaro, de dos años, se ha convertido en hermano mayor. Hace meses, en exclusiva para HOLA! AMÉRICAS, la conductora reveló el nombre de su bebé así como el especial significado de este, pues su marido recordó a un tío al que había querido mucho y que ya no estaba con ellos. Así que Franco Raffaele es un doble homenaje; a las raíces italianas de su marido y sus antepasados.

©Hola



Francisca rindió un homenaje a las raíces italianas de su esposo con el nombre de su segundo bebé

“Franco, el segundo bebé de @francisca y @franczampogna llegó a este mundo hoy Domingo a las 9:50 am, tanto la mamá cómo el bebé se encuentran en perfecto estado de salud. ¡Muchas felicidades!”, se lee en el post del matutino publicado poco después de la llegada del bebé de la pareja.

Tras el anuncio del matutino de Univision, la propia ‘Fran’ usó sus redes sociales para dar a conocer la bonita noticia. Curiosamente, el nacimiento de su segundo hijo ha coincidido con la celebración del Super Bowl LVIII. En sus stories en Instagram, la presentadora compartió el siguiente mensaje: “¡Ya nació Franco!”, y agregó un par de emojs; uno en forma de corazón y el otro, de balón de fútbol americano, haciendo alusión al Super Bowl.

“Dios muchas bendiciones para este bebé”, “OMG casi le toca nacer en el programa”, “Bendiciones para la familia”, “¡Qué hermosa familia!”, fueron solo algunas de las reacciones por parte de los seguidores del show, quienes desearon lo mejor a la presentadora y su familia, ahora de cuatro integrantes.

La llegada del bebé se da a solo unos días de que la también modelo dejara el matutino de Univision para disfrutar de su licencia por maternidad. La última vez que ‘Fran’ estuvo en la emisión del show fue el pasado viernes 9 de febrero. Después de esa emisión, la producción y sus compañeros la sorprendieron con un lindo baby shower, en el que no faltaron las risas y los buenos deseos por la llegada de Baby Franco.

Un bebé más en casa y Gennaro como hermano mayor

En la entrevista en la que ‘Fran’ nos reveló el nombre de su segundo hijo, también compartió cómo estaba tomando su hijo mayor la llegada del nuevo bebé. Al inicio, Gennaro no mostró tanto entusiasmo y se sentía un poco celoso, pero con el paso de los días y los cariños de papá y mamá, entendió que tendría un compañerito de aventuras, así nos lo explicó Francisca.

©@franczampogna



Francisca, su esposo Francesco y su hijo, Gennaro

“Al principio yo estaba un poco preocupada porque él no reaccionó muy bien. Cuando le decía que tocara la panza porque ahí está su hermanito me decía que no o cuando le decía algo del baby se ponía triste y hacía como puchero. Pero ya el otro día me sorprendió porque estábamos en el mueble viendo televisión, él se acercó, se puso en la pancita y dijo: ‘Franco, ti voglio benne ¿lo sai, Franco?’, que en italiano quiere decir ‘te quiero mucho, ¿lo sabes?’, entonces eso me mató porque él ya entiende que viene su hermanito”, indicó.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...