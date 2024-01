Francisca se conmueve con una pregunta de sus fans y revela su deseo más grande

La dulce espera de Francisca ya está en la recta final, la cual tiene muy emocionados a sus fans por la llegada de Franco, el segundo bebé de la presentadora con su esposo, Francesco Zampogna. Y mientras la feliz mamá se prepara para recibir a su pequeño, quiso convivir con sus seguidores para que la conocieran aún más, especialmente en esta faceta como madre, la cual la tiene muy dichosa. Sin embargo, entre las preguntas de sus seguidores, hubo una que alteró un poco a la ex Nuestra Belleza Latina, quien no sólo se sintió abrumada por una situación imaginaria, sino que la hizo revelar su más grande deseo.

“Si fuera tu último día, ¿qué harías?”, preguntó uno de sus fans, y ella no pudo ignorarlo aunque al principio intento responder con ligereza. “Uy, qué pregunta tan profunda”, dijo ante la cámara. Sin embargo, tomó el tema con más seriedad.

“Me da sentimiento, de verdad”, expresó desde el fondo de su corazón. Finalmente, compartió su mayor anhelo en estos días: “Pediría parir para conocer a Franco, me haría cesárea ahora mismo para por lo menos verlo antes de irme”. Y con el temor de no ver a sus hijos crecer y dejarlos sin la guía y el amor de su madre, agregó: “¡Ay, no me gusta esta última pregunta!”.

Además de contar aquel deseo de su alma, Francisca se abrió para revelar sus gustos más personales, como sus marcas de preferencia, cómo ha cambiado su vida con su primogénito Gennaro, o hasta las dificultades que llegó a tener con el italiano como tercer idioma.

Sin baby shower y el truco para dormir a Gennaro

Ahora que Francisca se encuentra en la semana 35 de embarazo, a los fans de la presentadora de Despierta América les llamó la atención que la fecha ya está cerca, pero ella no ha celebrado un baby shower. En una sección de preguntas y respuestas en Instagram, la feliz mamá reveló que no tendrá esa tradicional fiesta en la que llenan de regalos a su hijo, aunque no dio más detalles sobre sus razones.

En cambio, contó que a pesar de que está a nada de nacer su bebé, aún no tiene todo listo para el gran día. Fran agregó que ha subido 40 libras hasta ahora y que luego de que llegue el bebé, se tomará tres meses libres lejos del show matutino de Univision para estar con su familia.

De mamá a mamá, Francisca aprovechó para compartir un secreto con sus seguidores, pues sabe que muchos están lidiando con niños pequeños en casa y lo complicado que es dormirlos. “Las vueltas en un carro nunca han fallado cuando quieres que se duerman”, publicó en una selfie con el pequeño Gennaro tomando la siesta. “Me lo llevo en su hora que regularmente sé que tiene sueño, le pongo canciones y se duerme en 10 minutos”, confesó sobre su táctica para que Gennaro, de dos años, caiga rendido.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez considera dejar la música después de 'un álbum más' Loading the player...