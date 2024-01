Francisca comparte el curioso síntoma que presenta en la recta final de su embarazo

Francisca está a solo unas semanas de convertirse en madre por segunda ocasión. La presentadora de Despierta América (Univision) tiene todo casi listo para recibir al pequeño Franco Raffaele junto a su marido, el empresario Francesco Zampogna. Pero en medio de la recta final de su embarazo, la conductora ha revelado que presenta un extraño síntoma, el cual ya había experimentado, pero en el postparto de su primer embarazo, con Gennaro, no durante su dulce espera.

Un poco asombrada por la forma en la que su cuerpo ha respondido a este segundo embarazo, ‘Fran’ usó sus redes sociales para hablar sobre este peculiar síntoma, en el que ha sentido los dientes ligeramente aflojados, algo que experimentó con su primer hijo, pero después de dar a luz. “Es algo que me pasó después de que tuve a Gennaro, en el postparto. Pero yo no imaginé que me iba a pasar estando embarazada”, dijo al inicio de su video, el cual compartió en Facebook.

“Hoy me levanté sintiendo los dientes de abajo como flojos y sangrando un poco las encías”, compartió ‘Fran’ con cierto asombro, pues era algo que esperaba que sucediera, pero no en el noveno mes. “Eso a mí me pasó en el postparto de Gennaro yo estaba preparada para que me pasara después de tener este bebé, no embarazada en el último mes, entonces yo dije ‘qué raro’”.

Buscando sentirse un poco arropada con sus seguidoras, la presentadora y reina de belleza les preguntó si ellas, en algún momento de su embarazo habían pasado por algo similar. Aún sin poder salir de su asombro, Francisca hizo hincapié en que esto solo le sucedió después de tener a su primer hijo, en julio de 2021. “Si me pasara en el postparto estaría tranquila, normal... no me improtaría tato porque ya lo viví. A mí me dio con Gennaro y en unos días ya estaba como si nada, eso de sentirme los dientecitos flojos”, comentó. Además de esto, ‘Fran’ presentó otro síntoma con su primer postparto. “También la visión se me puso borrosa por unos días, pero después se me quitó”, añadió.

Mientras se presentan estos curiosos síntomas, Francisca y su marido preparan los últimos detalles para la llegada de su segundo hijo. De acuerdo con la propia modelo, se tiene previsto que el bebé nazca en febrero, cerca de la fecha de San Valentín. A unas semanas de este feliz acontecimiento, Francisca se ha dejado ver radiante en el matutino de Univision, disfrutando al máximo de sus últimas semanas de trabajo con sus compañeros, antes de irse de baja por maternidad.

