Al natural y más bella que nunca, Francisca presume su pancita en traje de baño

Francisca está disfrutando de su segundo embarazo y a través de sus redes sociales, nos ha compartido las más bellas postales. La presentadora de Despierta América recién mostró su pancita en un traje de baño de dos piezas y con un look al natural. La dominicana no solo dejó su barriguita al descubierto, sino que también presumió su rizada melena, de la cual está más que orgullosa. Hace unas semanas, Francisca reveló en exclusiva a ¡HOLA! el nombre que ella y su marido habían elegido para su segundo hijo. El bebé llevará por nombre Franco Raffaele.

©@francisca



Francisca presumió su barriguita con un traje de baño de dos piezas

La presentadora se huzo unas fotos en una día de playa, en el que estuvo acompañada por su esposo, Francesco Zampogna, y el hijo de ambos, Gennaro, de dos años. En las imágenes, ‘Fran’ se deja ver muy sonriente y plena ya con siete meses y medio de embarazo. Junto a las imágenes, la ganadora de Nuestra Belleza Latina escribió: “Un día de playita en familia ❤️🙏🏽”.

“Que embarazada tan bella”, “Tú estás muy linda con esta barriga”, “Hermosa mi fran gracias por ser el ser humano que eres ahora mismo”, fueron solo algunos de los comentarios por parte de sus fans, quienes resaltaron la belleza natural de la dominicana en una de las etapas más dulces de su vida.

©@francisca



El bebé de la presentadora nacerá en febrero de 2024

En otro post, Francisca compartió un poco más de detalles sobre su embarazo, indicando que se encuentra en la semana número 30 de su embarazo. “Ya estoy en la semana 30 de embarazo 😳 esto sí que va volando. Ya en un abrir y cerrar de ojos estará nuestro Franco con nosotros. ❤️🙏🏽🥰 ¿soy yo la única que siente que vamos a mil por hora?”, escribió la presentadora, quien ya tiene casi todo listo para la llegada de su bebé, quien nacerá en febrero de 2024.

En una reciente entrevista con ¡HOLA! Américas, la presentadora habló del origen del nombre de su segundo hijo. Ella tenía varias opciones; todas de origen italiano. Curiosamente, el nombre que no estaba en su lista principal, fue el que se quedó y lo mejor de todo es que rinde un homenaje a un tío muy querido de su esposo.

“Mis opciones eran Lorenzo, Leandro, Alonso, Sebastián, Tiziano, Ignacio, Milán y Marcelo... de hecho, tengo esa lista en el teléfono; pero, mira lo que pasó con Franco. La gente en redes me mandó nombres, como GiaFranco, con el ‘Gia’ por delante y nunca solito. Antes de pasarle la lista [a su esposo] le dije que había uno de los nombres ahí que no se lo mencioné y que es mi favorito. Cuando el vio la lista, supo inmediatamene que era Franco y le agregó Raffaele y dijo: ‘¡Este es el nombre!’, porque Franco se llamaba un familiar de él muy especial que ya no está entre nosotros pero que [lo] quería mucho”, contó la dominicana.

©Hola



Francisca, bellísima con su pancita

“Yo no sabía acerca de esa persona y me lo contó ese día y así lo elegimos. Así son las cosas de la vida, me gustaba ese nombre y no sabía que tenía un significado especial para él. Después de esa historia no nos quedaba ninguna duda de que nuestro hijo se llamaría Franco Raffaele, porque mi papá se llama también Rafael, mi hermano se llama Rafael y a mi siempre me ha gustado Rafael”, expresó.

