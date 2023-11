Francisca revela su secreto para lucir radiante durante su embarazo

Francisca se ha dedicado por completo a disfrutar de su segundo embarazo, una dulce espera que en varias ocasiones ha confirmado que es bastante diferente a la de su primer hijo, Gennaro. Siempre dispuesta a compartir con sus fans los detalles de su vida, realizó una nueva sesión de preguntas y respuestas en las que reveló su secreto para lucir radiante en pleno embarazo.

“¿Cómo hace para verte tan bella siempre durante el embarazo?”, preguntó uno de sus seguidores. Y desde la caminadora en su casa, mientras hacía un poco de ejercicio por la noche, expresó: “Tomé la decisión en este embarazo de que me lo iba a disfrutar y a gozar muchísimo”.

Esa tranquilidad es lo que la ha hecho lucir en todo su esplendor la belleza que sólo las mujeres embarazadas pueden mostrar, pues además de tener un brillo especial en la mirada, la piel cambia demasiado.

“No lo hice en mi embarazo anterior. Claro, hay una diferencia de que en este me siento muy bien. No me dieron malestares, ningún síntoma de embarazo, me siento perfectamente bien y sólo me crece la panza. Eso hizo mucho la diferencia”, agregó.

Y sobre esta decisión de tomarse las cosas con calma, continuó: “Cuando decidí tener un segundo bebé dije que si Dios me daba la oportunidad otra vez, me lo iba a disfrutar, a gozar. Quiero verme bien, quiero verme linda y sobar mi barriguita”, contó de lo más sincera.

Sin miedo a las libras extra

Además de tomarse las cosas con calma, Francisca lleva una alimentación balanceada y hace mucho ejercicio desde antes de haber quedado embarazada por segunda ocasión. Eso también ayuda a su ánimo y a que el embarazo no presente síntomas fuertes que la puedan llevar a desequilibrar su entorno por las hormonas; aunque está claro que cada cuerpo y cada espera es diferente.

La ex Nuestra Belleza Latina también compartió que en las 28 semanas que lleva, ha subido a 175 libras. Emocionada por ver el resultado final, aseguró que no se preocupa por cuánto llegue a pesar luego de tener a su bebé, pues sabe muy bien cómo bajar de peso si es necesario. “Cuando me pongo, me pongo y en meses estoy como si nada”, dijo sonriente.