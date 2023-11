Francisca muestra emocionada la carita de su bebé, Franco Raffaele

Desde que confirmó su segundo embarazo, Francisca ha compartido con sus fans lo emocionada que está por pronto recibir a su bebé en casa. Por ello, ha hecho de calda uno de los momentos más importantes de la dulce espera algo digno de recordar, como la revelación de sexo que hizo en vivo en Despierta América en la que confirmó que tendría otro niño; o el dulce posado que hizo en HOLA! Américas en el que nos contó en exclusiva el nombre que llevará: Franco Raffaele. Ahora, la ex Nuestra Belleza Latina compartió la primera foto de su hijo, mostrando la carita del próximo integrante de la familia.

Francisca enterneció a sus seguidores en su más reciente visita al médico para hacerse un chequeo de glucosa, la cual publicó en sus historias de Instagram. Y con una linda imagen de su más reciente ultrasonido, pudimos ver a Franco Raffaele.

“Mi precioso bebé. Dios te Bendice, Franco”, escribió la feliz mamá sobre esta bella imagen que da inicio al álbum de fotos de un bebé muy esperado no sólo por sus padres, sino por los fans de Francisca.

Un embarazo diferente

Francisca no ha dejado de asombrarse con lo diferente que es este embarazo del primero, en el que tuvo a su amado hijo, Gennaro. “En mi primer embarazo con Gennaro como que me dieron más malestares”, dijo en un live con sus fans. “Me daban más malestares, náuseas, tenía mucho sueño, no me podía parar de un sofá”, agregó. Y en cuanto a la comida, explicó: “Toda la proteína me daba asco, el pollo, el huevo, la carne... ¡Todo! El olor me molestaba”.

Las molestias durante el embarazo de Gennaro fueron tantas al grado de que no toleraba a su propio esposo, Francesco Zampogna. “Mi esposo me caía mal”, dijo entre risas para después aclarar que todo está bien entre ellos: “Él lo sabe, es prueba superada. Y no era yo, eran mis hormonas que estaba completamente descontroladas, pero con este embarazo es completamente distinto”.

