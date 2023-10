Francisca explica las grandes diferencias entre su primero y segundo embarazo

Desde que Francisca anunció su segundo embarazo, sus fans han estado muy atentos a sus rutinas y los pormenores de la dulce espera del nuevo integrante de la familia. Al mismo tiempo, han notado lo diferente que ha sido este embarazo del primero, con el que tuvo a su adorable hijo, Gennaro. Feliz por pronto recibir a su segundo hijo y a petición de sus fans, Francisca se dirigió al público para comentar uno de los temas por los que más le preguntan: las diferencias entre sus dos embarazos.

“He recibido constantemente la pregunta de si han sido diferentes mis dos embarazos así que quise tomarme un tiempito para hablarles de TODO lo que ha sido esta nueva experiencia 👶🏻💙”, dijo al publicar un video en el que explica lo más notorio entre este año y el 2021, cuando recibió a su primogénito.

“Han sido dos embarazos completamente distintos”, comenzó a explicar la presentadora de Despierta América. Quizá lo más notorio es la energía que siente y que años atrás era todo lo contrario. “En mi primer embarazo con Gennaro como que me dieron más malestares”, agregó.

Desde su auto, explicó: “Me daban más malestares, náuseas, tenía mucho sueño, no me podía parar de un sofá”. Ahora, la vemos muy activa, incluso haciendo ejercicio todos los días y con una energía envidiable.

En cuanto a los malestares y la comida, con Gennaro sintió náuseas y había alimentos que no podía ni ver: “Toda la proteína me daba asco, el pollo, el huevo, la carne... ¡Todo! El olor me molestaba”, explicó.

Las molestias durante el embarazo de Gennaro fueron tantas al grado de que no toleraba a su propio esposo, Francesco Zampogna. “Mi esposo me caía mal”, dijo entre risas para después aclarar que todo está bien entre ellos. “Él lo sabe, es prueba superada. Y no era yo, eran mis hormonas que estaba completamente descontroladas, pero con este embarazo es completamente distinto”, aseguró.

La tranquilidad de su segundo embarazo y las sospechas de que era una niña

Francisca ha comentado en sus publicaciones que en este embarazo no sintió ningún malestar y los antojos se mantuvieron al margen. Por ello, muchos imaginaban que los síntomas tan distintos anunciaban la llegada de una niña; sin embargo, la ex Nuestra Belleza Latina volverá a ser mamá de un varón.

“Me siento con energía. No he tenido ningún tipo de antojos, puedo seguir haciendo ejercicio”, recapituló. Y continuó: “Como que soy yo normalmente, sólo que la panza me crece y me crece”. Francisca hizo hincapié en que no importa cómo se sienta la mamá en el embarazo, ninguno de esos síntomas son señales del sexo del bebé.

Lo que sí es una realidad, es que Fran se siente mucho más tranquila y está disfrutando más de su dulce espera. “Tengo más conciencia, con el primero es mucha ñoñería, uno cree que el mundo se va a acabar por cualquier cosa y con el segundo ya sabes que son procesos normales”, concluyó.

