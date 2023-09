Francisca celebra a su mamá en su cumpleaños: ‘Te deseo salud y larga vida’

Una de las constantes en la vida de Francisca ha sido sin duda el amor y el apoyo incondicional de su madre. La señora Divina Montero sacó adelante a su hija con muchos sacrificios, algo que la presentadora le agradece profundamente, por lo que en cada oportunidad le demuestra su cariño y gratitud. Semanas después de haberle dado la sorpresa de que será abuela nuevamente, la guapa dominicana le ha dedicado unas lindas con motivo de su cumpleaños.

La señora Divina ha sido un apoyo incondicional para Francisca.

“¡Feliz cumpleaños mami! Dios te bendiga grandemente. Te deseo salud y larga vida para seguir colectando momentos hermosos en familia. Te amamos abuelita”, escribió Francisca en su cuenta de Instagram y pidió a sus seguidores unirse al festejo enviándole felicitaciones a su mamá.

Junto a su dedicatoria, la conductora de Despierta América (Univision) compartió un tierno video de su mamá jugando alegremente con su amado nieto Gennaro. La señora Divina vive en República Dominicana, donde trabaja como maestra; hace unas semanas estuvo en Miami de visita con Francisca y su familia, pero finalmente tuvo que regresar a su casa.

De hecho, fue durante la estancia de su madre en la ‘ciudad del sol’, que la exreina de belleza le reveló su nueva dulce espera. Francisca publicó hace casi un mes un video en el que mostró el especial momento en el que, con ayuda de su pequeño, le dio la buena nueva a su abuelita.

El profundo agradecimiento de Francisca a su mamá

“Mami, gracias por tus sacrificios, por tus cuidados, por defenderme siempre como leona y por tu amor incondicional”, escribía la presentadora hace unos años al celebrar a su mamá en el Día de las Madres, aunque nunca ha sido necesario un festejo para que Francisca le exprese su amor y agradecimiento a su mamá.

“Lo que yo más admiro de mi mamá es que nunca pierde la fe, bajo ninguna circunstancia y me crio bajo ese mismo principio”, expresaba la exreina de Nuestra Belleza Latina hace tiempo en un programa especial por el Día Internacional de la Mujer. “Yo creo que por eso soy una prisionera de la esperanza, porque ella me enseñó que no importa que difícil yo pueda ver las cosas en el momento, me dijo que siempre hay un Dios que está conmigo y que sus planes son más grandes que los míos, y por eso siempre te voy a estar agradecida”, agregaba.

Francisca admira profundamente a su mamá.

