Francisca regresa a ‘Despierta América’ y sorprende hasta las lágrimas a una fan muy especial

El carisma y la sencillez de Francisca la convirtieron no sólo en la favorita para ganar el certamen de Univision, Nuestra Belleza Latina en 2015; sino también en una de las presentadoras más queridas de la pantalla chica que, además de sus ocurrencias, ha conquistado el corazón del público con su historia de superación personal. Por ello, sus seguidores están siempre al pendiente de los detalles de la linda familia que formó con su esposo Francesco Zampogna, con quien a mediados de febrero recibió a su segundo hijo, Franco Raffaele. Dichosos por la llegada de la cigüeña, Francisca se encuentra ausente de los foros de Despierta América, pero esta semana puso una pausa en su permiso de maternidad para volver de lo más contenta y sorprender a una fan muy especial.

Se trata de Antonin ‘La Misma’, nanny del cantante dominicano Manny Cruz; una mujer que se ha hecho famosa por las publicaciones del intérprete y que también goza del cariño de la gente por su personalidad tan extrovertida. Agradecido y siempre buscando lo mejor para ella, un mes atrás Manny cumplió el sueño de Antonin llevándola por primera vez de viaje fuera de su natal Yaguate, San Cristóbal, en República Dominicana.

La primera parada fue Nueva York en donde, sin importar las bajas temperaturas, Antonin se mostró muy emocionada y quería verlo todo. En la agenda del cantante aún faltaba un sueño más por cumplir que logró de la mano de la producción del matutino de Univision. Y es que su nana quería conocer el set de Despierta América así como a los presentadores, especialmente a su compatriota, Francisca, a quien se había resignado a no ver a sabiendas de su agenda familiar.

Pero las sorpresas no faltaron, y Francisca ayudó a que este sueño no se quedara sin cumplir. Tan fresca y natural, la exreina de belleza llegó al set con regalos para Antonin, quien al verla la abrazó y no logró contener las lágrimas de la emoción. Un gran momento de la televisión que emocionó a muchos.

Manny, agradecido con todos, también puso el ritmo en el show mientras Francisca bailaba con Antonin a ritmo de merengue.

Francisca y su nueva vida como mamá de dos niños

En poco tiempo, Francisca volverá a su rutina frente a las cámaras para volver a contagiar a los televidentes con su alegría. Y fue en esta breve aparición en el Despierta América que, además, dejó ver que luce radiante y muy contenta luego de haber recibido a la cigüeña por segunda ocasión. Para el show de esta mañana, ‘Fran’ eligió un traje de saco y pantalón amplios en color magenta intenso, además de un recogido con raya al centro y extensión rizada para una cola de caballo baja.

Los fans del matutino y de Francisca admiraron lo bien que luce a sólo dos meses de haber tenido a su segundo bebé. Y es que no ha sido tarea fácil, pues en casa también está al cuidado de su pequeño Gennaro, de dos años, quien empieza a tener otro tipo de rutinas distintas a las de su hermanito, como hobbies fuera de casa. A pesar de todo ese esfuerzo, se nota la felicidad en la sonrisa de la orgullosa mamá, un detalle en su personalidad que no la abandona.