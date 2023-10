Francisca nos revela el nombre de su segundo bebé

Hace tan solo una semanas Francisca hizo de conocimiento público el sexo del segundo bebé que espera, un varoncito que llegará para completar la hermosa familia que ha formado junto a su esposo, Francesco Zampogna, y su primogénito, Gennaro, de dos años. Como recordaremos, el 7 de julio de 2021 fue uno de los días más felices de Francisca y Francesco, pues debutaron como padres. Ahora, una nueva alegría embarga a la carismática presentadora y a sus seis meses de embarazo hemos podido conversar con ella en exclusiva para conocer el nombre de su baby, el cual será Franco Raffaele Zampogna.

Con el corazón rebosante de alegría y lista para esta nueva aventura como mamá, la exNuestra Belleza Latina nos ha revelado detalles en torno a la decisión que la llevó a elegir este nombre tan especial para su segundo hijo y que encierra una emotiva relación con un miembro de la familia de sus esposo. La co-presentadora de Despierta América (Univision) se encuentra pletórica, enfocada tanto en lo personal como lo profesional y con ese brío en su rostro propio de una persona que ha sabido cuidar a la perfección su trabajo y su familia.

En la recta final de su dulce espera, la dominicana recibirá a su pequeño a principios de febrero de 2023, cercano al Día de San Valentín. Por ello y de manera risueña, Francisca no duda en afirmarle a HOLA! Américas que su hijo es fruto también del ‘amor y la amistad’.

Sobre el origen del nombre, ella nos explica: “Franco Raffaele Zampogna... Yo tenía la batuta en esta ocasión porque Francesco decidió el nombre de Gennaro, entonces yo le digo con el segundo me toca a mi. Empecé a buscar nombres italianos, fuertes, porque ya el nombre de mi hijo Gennaro es fuerte, es como el nombre de un señor, entonces pensé que tenía que buscar algo parecido, un nombre que pegue como Gennaro y su apellido Zampogna”.

La decisión no fue fácil, tenía en mente muchas opciones pero al final el destino ya le tenía preparado el más idóneo. La sorpresa fue mayor cuando su esposo le explica un detalle familiar que los llevó a tener la certeza de que aquella elección era la correcta.

“Mis opciones eran Lorenzo, Leandro, Alonso, Sebastián, Tiziano, Ignacio, Milán y Marcelo... de hecho, tengo esa lista en el teléfono; pero, mira lo que pasó con Franco. La gente en redes me mandó nombres, como GiaFranco, con el ‘Gia’ por delante y nunca solito. Antes de pasarle la lista [a su esposo] le dije que había uno de los nombreas ahí que no se lo mencioné y que es mi favorito. Cuando el vio la lista, supo inmediatamene que era Franco y le agregó Raffaele y dijo: ‘¡Este es el nombre!’, porque Franco se llamaba un familiar de él muy especial que ya no está entre nosotros pero que [lo] quería mucho y yo no sabía acerca de esa persona y me lo contó ese día y así lo elegimos. Así son las cosas de la vida, me gustaba ese nombre y no sabía que tenía un significado especial para él. Después de esa historia no nos quedada ninguna duda de que nuestro hijo se llamaría Franco Rafaele, porque mi papá se llama también Rafael, mi hermano se llama Rafael y a mi siempre me ha gustado Rafael”, expresó.

Francisca quería hacer el nombre más corto y que tenga esa personalidad que tanto buscaba para él. “Lo hicimos más cortito [el nombre] porque el de Gennaro es muy largo, es Gennaro Antonino Gamelier. Sin querer, terminamos con ese nombre [Franco] y estamos honrando a un tío de mi esposo el cual él quiso mucho y así lo decidimos”, comentó.

Con respecto a cómo ha venido llevando su embarazo, este viene siendo mucho mejor que el primero, menos complicado y hasta se ha mantenido de muy buen humor. “Ya con el segundo embarazo creo que ya hay una consciencia. El primero es como todo inesperado, es como un abismo en el que no sabes qué va a pasar, todo te preocupa como mamá primeriza. Ya con el segundo bebé es como que tu estás más educada, más informada ya entiendes el proceso natural de las cosas, tu cuerpo tiene memoria y siento que yo he reaccionado peferctamente bien”, nos relata.

Y agregó: “Nunca pensé que me iba a sentir tan normal y tan bien estando embarazada. De hecho, cuando decía: ‘Ay, caray, ¿me embarazo otra vez?’ pensaba que me iba volver a sentir tan mal como con el primero, tenía náuseas, me caía mal todo el mundo (risas), era el cambio de la hormonas... hasta mi esposo me caía mal. No tenía ganas de hacer nada, vivía durmiendo en un sofá por horas, o sea... no hice ejercicio nunca. Ahora me siento normal, me doy cuenta de que estoy embarazada porque me veo la panza. Me siento diferente y me lo estyoy disfrutando”.

Gennaro, el hermanito mayor

Con respecto a la reacción de su primogénito, Gennaro, a la llegada del nuevo integrante de la familia para convertirse en hermanito mayor, la popular estrella de la pantalla chica nos afirma que ha sido un proceso paulatino, de a pocos, que ya ha sido totalmente asimilado por su niño.

“Al principio yo estaba un poco preocupada porque él no reaccionó muy bien. Cuando le decía que tocara la panza porque ahí está su hermanito me decía que no o cuando le decía algo del baby se ponía triste y hacía como puchero. Pero ya el otro día me sorprendió porque estábamos en el mueble viendo televisión, él se acercó, se puso en la pancita y dijo: ‘Franco, ti voglio benne ¿lo sai, Franco?’, que en italiano quiere decir ‘te quiero mucho, ¿lo sabes?’, entonces eso me mató porque el ya entiende que viene su hermanito”, nos cuenta.

“A parte yo le digo, ‘la pancita se toca con amor que ahí está tu hermano y tienes que cuidarlo porque eres el hermano mayor’, entonces ya puedo ver cómo se despierta esa dulzura con él y espero que cuando venga el baby y lo vea sea su mejor amigo. Es un niño muy inteligente”, enfatizó.

Dinámica familiar y laboral

Francisca tiene muy en claro –y en control– que es importante el equilibrio entre esod dos pilares de vida: la familia y el trabajo. En ese sentido, su agenda está muy bien organizada tanto en casa como en su centro de labores. “Nosotros estamos ya haciendo planes para organizarlo con el tiempo que el vaya a la escuelita para yo poder estar con el baby en la mañana y luego en la tarde dedicarle su tiempo exclusivo a él, tener siempre en la mente que tengo que dedicrle su tiempo exclusivo también a Gennaro y manejarlo bien para que no se sienta desplazado, la sola idea de pensar en eso me rompe el corazón porque yo nunca quisiera que mi hijo sienta eso. Voy a seguir trabajando en Despierta América hasta el final, yo hice así también con Gennaro... rompí fuente, di a luz y al día siguiente ya estaba trabajando porque hice un en vivo contándoles cómo fue el asunto con Gennaro”, confiesa.

CASA NUEVA Y UNA FAMILIA GRANDE

Ya con dos varoncitos en casa, Francisca no descarta la idea de ir en busca de la niña y para la consecución de ese objetivo, prefiere hacerlo con prontitud para que la ilusión de tener a una mujercita en el seno familiar no se desvancezca. “No me gustaría quedarme ahí con los hijos y quisiera tener más. Francesco está indeciso. Yo quisiera ir en busca de la niña, me gustaría intentar una vez más a ver si nos viene la pequeña. No quisiera esperar mucho y pienso que lo voy a buscar rápido porque la mujer cambia mucho, es un proceso largo, y si la pensamos más, no va a pasar. Porque cuando mis hijos crezcan más uno como que se desencanta al darse cuenta que es trabajoso criar a los pequeños. No quiero que nada me mate mis ganas de ir por una niña y si me sale un niño, bueno mi equipo de fútbol. Es un solo intento más, si no nos sale, pues ahí si nos quedamos”, comenta.

Y para poder gozar de un espacio amplio y próspero con sus pequeñines, los Zampogna-Méndez ya le han puesto el ojo a una nueva propiedad. “Nos pensamos mudar pronto. Es muy chistoso porque antes que llegara Gennaro, vivíamos en un apartamento y de ahí nos mudamos a casa... creo que es una cosa que me da con el embarazo. En mi casa actual, llevabamos dos años y bueno, hemos encontrado una buena oportunidad con una nueva casa con más patio para que los bebés puedan jugar, así que en esa andamos... ¿será que son cosas que me da con el embarazo? (risas). Me encanta en dónde estamos ahora, pero quería algo con más espacio afuera para que Gennaro juege con su hermanito. A Gennaro le encanta el fútbol, los Ferraris y el ‘boom, boom’ de los motores. Eso lo trae de fábrica”.

