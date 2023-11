Orgullosa, Francisca muestra el impresionante cambio físico de su mamá

Para Francisca, uno de los tesoros más valiosos es sin duda su mamá. La señoraDivina Montero sacó adelante a su hija con muchos sacrificios, algo que la presentadora siempre le ha agradecido. Por eso, no es de sorprender que la estrella de Despierta América (Univision) esté pendiente de ella a cada momento, y que la apoye en todo lo posible. La guapa dominicana compartió recientemente y con mucho orgullo, el impresionante cambio físico y de salud que tuvo su mamá y agradeció de todo corazón al responsable de ello.

Este Día de Acción de Gracias, Francisca quiso expresar un agradecimiento especial al médico que ayudó a doña Divina. “Quiero agradecer en especial al @drmanuelroman por cambiar la vida de mi mamá”, expresó la conductora de televisión al inicio de un extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, el cual acompañó de un collage de fotos comparando el antes y después de su madre. La guapa dominicana también compartió este testimonio con el público del matutino en el que trabaja, donde detalló que su mamá tiene diabetes e hipertensión arterial.

“En julio de este año cuando vi a mi mamá en la celebración del cumpleaños de Gennaro en República Dominicana me asusté muchísimo, pensé que se moría. Estaba amarilla, hinchada, cojeaba”, contó la presentadora. “Francesco y yo antes buscábamos formas de ayudarla y simplemente nada nos funcionaba”, continuó, revelando que su esposo también estuvo al tanto de su suegra.

©@Francisca



Francisca mostró el impresionante cambio de su mamá.

“Hasta que después de verla así la trajimos con nosotros y nos comprometimos a buscar maneras efectivas para ayudarla. ¡Esta vez algo si nos tenía que funcionar!”, relató, explicando así la razón por la que la señora Montero estuvo viviendo con ellos un tiempo en Miami. Francisca contó que, fue su gracias a su colega Astrid Rivera que dio con el médico que les ofreció la ayuda que tanto buscaban. “A pesar de vivir en Puerto Rico ¡aceptó ayudarnos! Y empezamos a trabajar con él”, contó.

Más que un cambio de físico, un cambio de vida

Francisca reveló algunas de las indicaciones que el especialista le dio a su mamá y que fueron clave en su recuperación. “Nos dio estructura, un plan de alimentación para mi mamá, un seguimiento diario que cambió los hábitos de mi madre que impedían mejoras en su salud”, explicó, destacando la atención tan paciente y humana que les ofreció el doctor Jesús Manuel Román. “Ya mi mamá no está amarilla, ya no está hinchada, no se pone insulina, perdió 39 libras y se siente mejor que nunca”, expresó aliviada.

La imagen que compartió fue la prueba más clara de la mejoría de su mamá, pues más allá de su pérdida de peso, mostró una imagen mucho más juvenil y llena de vitalidad. Los seguidores de Francisca se deshicieron en halagos hacia su madre y la felicitaron por su cambio de vida. “Hay Divina para rato”, comentó una seguidora.

“Desde el fondo de mi corazón gracias doctor, ¡mi mamá y yo no tenemos con qué pagarle!”, expresó en su mensaje. “Que Dios bendiga a esos profesionales de la salud que se entregan de corazón y ejercen su profesión comprometidos en ayudar y con mucha pasión”, agregó para luego desearle a sus seguidores un feliz Día de Acción de Gracias.

