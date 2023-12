Francisca lidia con los celos de su hijo mayor ante el nuevo bebé: ‘Ya me empecé a preocupar por el tema’

Francisca está en la dulce espera de su segundo bebé; para ser más exactos, está en su tercer trimestre y está preparando con la ayuda de su esposo todo lo necesario para la llegada del pequeño Franco Raffaele. En casa, se tendrán que hacer algunas modificaciones para el espacio del nuevo bebé, pero el hijo mayor de ‘Fran’, Gennaro no está del todo contento y con solo dos añitos, ya expresó su descontento, al negarse a ceder su cuna.

El bebé de la presentadora nacerá a principios de 2024

La presentadora de Despierta América explicó que, al ser dos varones los que tendrá en casa, tiene muchas cosas y artículos que Gennaro no utilizó, entre ellos la cuna. La dominicana señaló que su plan es adaptar la habitación del bebé con la cuna de Gennaro, pero que antes de empezar este proceso, se acercó a su hijo para hablar con él. Vaya sorpresa la que se llevó Francisca, pues su hijo se negó rotundamente, a pesar de que no usa su cuna. Ante este curioso escenario, acudió a sus redes para pedir ayuda a sus seguidoras. “Necesito dirección mamis de dos, ayúdenme ustedes saben que yo no voy a comprar muchas cosas para Franco porque es otro varón, entonces Genaro tiene todo gracias a Dios entonces ¿para qué gatsar una cantidad de dinero si tengo muchas cosas ahí que Gennaro ni utliza?”.

Francisca está preocupada por la actitud de su hijo mayor ante el nuevo bebé que viene en camino

Consciente de los sentimientos de su hijo, ella se acercó a él para tener una conversación de madre e hijo. “Se me hace muy rudo simplemtne organizarle su habitacioncita a Franco, meterlo en la cuna de Gennaro sin decirle a Gennaro. Él ya es consiente de todo; él ya sabe cuáles son sus cosas, en el lugar en el que van y todo lo demás. Yo muy linda mama le digo a Gennaro, ¿le vas a prestar tu cunita a tu hermanito cuando llegue?”.

De inmediato, el niño respondió: “No, claro que no. Por supuesto que no”. Ante la respuesta, ‘Fran’ insistió: “Hijo, ¿pero cómo que no? Tienes que prestarle tu cunita a tu hermanito Franco para que él la use porque igual tú no la usas”. Pero su primogénito insistía en su negativa. Incluso la conductora de televisión le pregunto a su hijo que entonces dónde dormiría el nuevo bebé, a lo que Gennaro contestó muy seguro. “Me dijo ‘afuera’, que su hermano va a dormir afuera”, relató la dominicana. “Ya me empecé a preocupar por el tema”, apuntó.

La presentadora agregó que su deseo es que su hijo mayor no se sienta “desplazado” con el próximo nacimiento de su hermanito. “Me gustaría enseñarle a él que tiene que compartir y que hay que abrir un espacio de amor para su nuevo compañerito de vida”, agregó.

Gennaro como hermano mayor

A pesar de esta situación, parece que el niño poco a poco se está haciendo a la idea de la pronta llegada de Franco. En una entrevista exclusiva para HOLA! Américas, la presentadora habló de la conducta de Gennaro sobre la llegada de su hermanito. “Al principio yo estaba un poco preocupada porque él no reaccionó muy bien. Cuando le decía que tocara la panza porque ahí está su hermanito me decía que no o cuando le decía algo del baby se ponía triste y hacía como puchero. Pero ya el otro día me sorprendió porque estábamos en el mueble viendo televisión, él se acercó, se puso en la pancita y dijo: ‘Franco, ti voglio benne ¿lo sai, Franco?’, que en italiano quiere decir ‘te quiero mucho, ¿lo sabes?’, entonces eso me mató porque el ya entiende que viene su hermanito”, nos cuenta.

