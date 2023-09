Francisca responde a las críticas por el cabello de su hijo Gennaro

De lo más contenta por la familia que ha creado junto a su esposo, Francesco Zampogna, Francisca comparte las fotos más lindas también protagonizadas por su hijo de dos años, Gennaro. En unos meses el pequeñito se convertirá en hermanito mayor, una dulce espera que, además, ha hecho que la ex Nuestra Belleza Latina esté mucho más cercana a sus fans, con quienes realiza sesiones de preguntas y respuestas para compartir detalles de su día a día. Sin embargo, hubo un comentario que la hizo estallar sobre las críticas que recibe en torno al look de su hijo.

En general, cada vez que muestra una foto de Gennaro salen a relucir los comentarios que señalan que deberían cortarle el cabello. A juicio de algunos, llevarlo largo es cosa de niñas por lo que estaría dando un mal ejemplo al pequeño desde temprana edad, pues además lo peina con un chonguito.

De igual forma, otros seguidores de la presentadora de Despierta América defienden esa decisión, creando una batalla virtual de la que Francisca no había sido parte, hasta ahora.

Al recibir un comentario de una mamá de familia que se identifica con ella por recibir críticas al dejarle el cabello largo a su hijo, Francisca respondió: “Mi muchacho es mío, no le quiero cortar el cabello, se me hace divino”.

Gennaro heredó los rizos de mamá y papá, y su con su look los luce a diario, por lo que la dominicana expresó: “A él no le molesta, él no lo ha pedido, a mí no me molesta; cuando yo lo sienta o cuando mi hijo en algún momento me lo pida o cuando se me ilumine la vida y yo entienda que sí se lo tengo que cortar”.

Francisca, a favor de la belleza más natural

Por difícil que parezca, esta no es la primera vez que Francisca sale a defenderse de críticas que tienen qué ver con su apariencia física. Después de haber dado a luz a Gennaro, mucha gente señaló sus libras extra con muy poco tacto. Además, le han hecho comentarios sobre los colores que debería o no usar debido a su tono de piel.

“Mi gente, les agradezco todos sus comentarios y preocupaciones, ¡pero yo ya solté todos esos traumas del color de piel y del pelo malo o bueno! ¡Si me veo más oscura no pasa nada! ¡¡Pues porque lo SOY y amo serlo!! ¡Entendí que no hay un problema conmigo, el problema lo tiene el que me mira!”, escribió en ese entonces muy orgullosa de sí misma.

A principios de año, dijo adiós a otro estereotipo de belleza del que había sido presa por años y, en un programa en vivo de Despierta América, cortó su cabello para dejar que sus rizos crecieran de manera natural, sin necesidad de químicos alisadores.

Desde entonces la podemos ver con sus rizos muy coquetos que a veces estila con trenzas o extensiones, siempre respetando la salud de su melena caribeña.