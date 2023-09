Francisca cuenta cómo se siente en su embarazo y revela si cree que espera niño o niña

Feliz y con un inigualable brillo premamá, Francisca disfruta los primeros meses de su embarazo, luego de haberlo anunciado el pasado 11 de agosto en plena emisión de Despierta América(Univision). La conductora se ha dejado ver muy guapa con su cada vez más crecido baby bump, y y ha compartido ilusionada que espera que su segundo bebé nazca en febrero de 2024. Ante la curiosidad de sus seguidores por saber más detalles de su dulce espera, la dominicana ha interactuado con ellos y ha respondido a la gran pregunta: ¿cree que será niña o niño?

©@francisca



Francisca luce radiante en esta bella etapa.

Francisca hizo una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, y de inmediato sus seguidores empezaron a preguntarle por su embarazo y cómo la estaba pasando. “Tengo 18 semanas de embarazo, cumpliditas hoy”, detalló. “La verdad, la verdad, me siento fantástica, fantástica, este embarazo me está tratando muy, pero muy bien”, confesó.

“Yo con este embarazo me he sentido muy bien, cero malestares”, contó más adelante. “Bueno, una que otra cosita, pero nada como el primero que me sentía tan mal, con sueño, odiaba todo, todo me daba asco, vomitar todo el tiempo... Esta ocasión todo es muy distinta, todos los embarazos son diferentes”, explicó.

©@Francisca



La dominicana contó que no ha tenido síntomas intensos en su embarazo.

Francisca también contó que hasta ahora no ha subido tanto de peso con su embarazo. “Aunque aún me falta un largo camino. Yo con no hincharme como me hinché con el anterior (embarazo) me doy por bien servida”, confesó.

¿Niño o niña?

Otro de los cuestionamientos que le hicieron fue con respecto a lo que ella preferiría tener, si un niño o una niña. La conductora es madre ya de un adorable varoncito, Gennaro, quien nació en julio de 2021. “Lo que Diosito quiera. Que sea un bebé sanito, sanita, saludable, es lo único”, comentó sincera.

©@francisca



La conductora aún no sabe si tendrá un niño o una niña.

“Tu corazoncito qué dice, ¿niño o niña?”, insistieron sus fans en otra pregunta. “Un día pienso que es niño, otro día pienso que es niña. Con Gennaro yo tenía la certeza y esta vez no”, contó Francisca. “Pero ya pronto saldremos de dudas”, anticipó. Francisca dijo que “pronto, pronto” serpa la fiesta de revelación o gender reveal y también confesó que aún no tiene nombres en mente para su bebé sea nena o nene.

Su consejo para las mamás cuya figura ha cambiado

Una de las seguidoras de Francisca le compartió que se sentía triste por haber subido de peso tras su tercer embarazo. La conductora le respondió con un lindo mensaje de solidaridad y también le dio un consejo. “Quien te mire feo o te diga algo en este proceso en el que estás es un desalmado. Enfócate en tus bebés y poco a poco recupérate”, escribió.

También compartió un poco de su propia experiencia con su primer embarazo. “Yo que engordé casi 80 libras con mi primer embarazo te digo que todo pasa y vuelve a la normalidad. Esta es una etapa de tu vida. Relájate, no hagas caso y sé feliz con tus muchachitos”, expresó.