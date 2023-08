Francisca aclara los motivos por los que esperó para confirmar su segundo embarazo

Francisca está disfrutando a lo grande su segundo embarazo, una gran noticia que confirmó semanas atrás luego de que empezaran a sonar los rumores de que volvería a encontrarse con la cigüeña. A pesar de que el público ya sospechaba que Baby Gennaro se convertiría en hermano mayor, la presentadora de Despierta América tardó unos días más en hablar sobre la buena nueva, un detalle que explicó a sus fans, quienes tenían la curiosidad de saber por qué había ocultado esa grata información por algún tiempo.

Aquella era una pregunta muy común y Francisca decidió responderla a través de un video. “¿Por qué siempre la gente de la TV oculta los embarazos?”, anotó uno de sus seguidores en la caja de peguntas y respuestas que ella misma publicó en una dinámica con el público. Directa y sin generalizar, señaló: “Una persona, una mujer, no esconde el hecho de que esté embarazada. En mi caso, que este es ya mi segundo embarazo, no lo he ocultado ni escondido, al contrario. Inmediatamente yo me entero, mi primera reacción es contarle a toda la gente que yo quiero, y que yo amo de que Dios me dio la oportunidad de crear vida, porque un embarazo es, definitivamente, un milagro.

Respondiendo a por qué no lo compartió con el público, agregó: “Yo tengo la tradición, soy dominicana, y en mi pueblo, muchas amigas mías, mucha gente latina que yo conozco, se espera el tiempo prudente para compartir el embarazo ¿Cuál es el tiempo prudente? Son los tres meses”.

¿Por qué tres meses?

Por lo general, las futuras mamás esperan a que pase su primer trimestre para compartir con todos la buena nueva, esto porque es en ese tiempo cuando se corre más peligro de que el embarazo pueda ser interrumpido de manera natural, debido a diversos factores médicos. “Hay que esperar que pasen esas semanas que pueden ser críticas para luego compartir la noticia de que estás embarazada porque Dios guarda y proteja, pero la realidad es que muchas mujeres pierden los embarazos antes de los tres meses, entonces hay que tener mucho cuidado con eso“, explica la ex Nuestra Belleza Latina.

Y mucho más específica, continuó: “No es que uno esté manifestando que quiere que le pase, o que uno tiene miedo a que eso pase, sino que son las semanas prudentes que un doctor te dice que debes de esperar antes de compartir la noticia. Es con la creencia que yo crecí, es lo que mi mamá me ha aconsejado, es lo que mis tías me han aconsejado y es como yo he vivido mi vida”.

La cautela también se toma para que, en caso de una lamentable pérdida, se evite lidiar con los comentarios públicos de lo que ya no sucedería, un luto que muchas mujeres prefieren llevar en privado.

Para finalizar, Francisca aseguró que esta gran noticia de su vida personal no tiene nada qué ver con publicidad o una estrategia que usa “la gente de la televisión”, así como tampoco se trata de mantener un misterio. “No es un enganche para Social Media, no es nada de eso, es simplemente que muchas mujeres decidimos esperar a que nos den el ‘Ok’ para compartir que estamos esperando la bendición”, dijo.

El deseo de Francisca de no tener nada que ocultar

Tres años atrás, Francisca actuaba de igual manera antes de anunciar a los cuatro vientos que se convertiría en mamá. “Con Gennaro, me esperé unas 14 semanas para compartir que estaba embarazada y también lo estoy haciendo ahora con este nuevo embarazo, decidí esperar las semanas prudentes para luego compartirlo”, recordó.

Y aseguró que todo sería más fácil si no hubiera tenido que pasar desapercibida. “Sería fantástico vivir sin este tipo de creencias. Primero es muy incómodo, por lo menos en mi caso, ir a trabajar tratando de taparte aquí y allá para evitar las preguntas: ‘¿Estás embarazada?’. Porque uno no quiere mentir, o al menos a mí no me gusta mentir. No quiero hablar mentiras diciéndole a la gente: ‘No, no estoy embarazada’ y luego en 10, 12 semanas me ven con la panzota afuera”.

Y concluyó: “Uno simplemente se cuida, ora mucho, le pide a Dios que todo transcurra y pasé bien con ese pequeño milagro que han puesto en tu pancita y que crezca para luego compartir la felicidad”.

Ahora que por fin pudo compartir la buena nueva, Francisca posa feliz para la cámara mostrando su nueva figura y lo feliz que se siente de pronto tener un nuevo integrante en la familia que ha formado con su esposo, Francesco Zampogna.

