En la recta final de su embarazo, Francisca recibe el mejor regalo por parte de su esposo

Francisca está a solo unas semanas de dar a luz a su segundo hijo con Francesco Zampogna. Mientras llega el gran día, la presentadora compartió con sus seguidores el gran regalo que su esposo le dio para cuidar de sí misma, y por supuesto del bebé que esperan. En su avanzado estado, ‘Fran’ se traslada todos los días hasta su trabajo en Univision y se conduce como una mujer y madre trabajadora, por lo que, pensando en ello, Francesco le hizo un gran regalo, el cual la dominicana ha recomedando a sus seguidoras, en especial para aquellas que están en la dulce espera de un bebé.

©@francisca



Francisca está a unas semanas de volver a ser mamá

“Es una maravilla que de verdad es muy seguro para las embarazadas”, reveló la presentadora a sus seguidores, a través de un video en su Facebook. La dominicana compartió que su marido ha sido tan previsorio, que ha pensado en absolutamente todo para que ella vaya más segura a su trabajo o a los múltiples mandados que tiene a lo largo del día. Francesco le regaló a su esposa un cinturón de seguridad especial para las mujeres embarazadas, el cual se coloca de manera distinta al que viene integrado en los automóviles.

©@francisca



La condcutora de televisión mostró cómo funciona el dispositivo

En su video en Facebook, ‘Fran’ mostró la manera en la que se lo coloca, asegurando que es una maravilla, pues no aprieta su pancita. “Es preciso tenerlo en este momento del embarazo cuando ya está avanzadito”, sugirió la presentadora de televisión. Luego de mostrar la forma en la que lo colocaba, la conductora dijo que, gracias al mecanismo del artefacto su pancita quedaba libre, en caso de frenar de forma inesperada. “No me va a apretar la panza, me va a apretar las piernas”, explicó. “Esto es lo mejor que se pueden comprar”, agregó la también modelo, quien se dejó ver más que complacida con el gesto de su esposo.

©¡HOLA! / Foto: jds.mx



Francisca y su esposo Francesco Zampogna

Se tiene previsto que el segundo hijo de la pareja llegue a este mundo en las primeras semanas de febrero. Así que dentro de poco, ‘Fran’ se despedirá de su amado público en Despierta América por su licencia de maternidad. Acerca del nombre del bebé, la presentadora reveló a HOLA! Américas en exclusiva que fue ella quien eligió el nombre de su hijo: Franco Raffaele. El nombre del hermanito menor de Gennaro está inspirado en el de un tío muy querido de Francesco, quien falleció

“Yo tenía la batuta en esta ocasión porque Francesco decidió el nombre de Gennaro (su primogénito), entonces yo le digo con el segundo me toca a mí. Empecé a buscar nombres italianos fuertes, porque ya el nombre de mi hijo Gennaro es fuerte, es como el nombre de un señor, entonces pensé que tenía que buscar algo parecido, un nombre que pegue como Gennaro y su apellido Zampogna”, contó.

