Francisca provoca suspiros con el nuevo posado de su pequeño Franco Raffaele

El pasado 11 de febrero, después una emocionante dulce espera, Francisca le dio la bienvenida a su pequeño Franco Raffaele. Tras este grato acontecimiento, la conductora, su esposo Francesco Zampogna, su hijo Gennaro y el bebé protagonizaron en HOLA! AMÉRICAS su primer posado como familia de cuatro. Ahora, la guapa dominicana ha compartido una nueva y tierna sesión fotográfica de su recién nacido en solitario, haciendo suspirar a todos sus seguidores.

“Quiero compartir con ustedes estas fotos tan lindas que le hizo @maymartinezphotography a Franco cuando apenas tenía unos 10 días de nacido”, escribió la colaboradora de Despierta América (Univision) en su cuenta de Instagram.

La primera de las fotos mostraba al pequeño Franco ataviado en un adorable traje de osito color blanco, simulando estar sentado en un columpio. En las dos siguientes imágenes el bebé reposaba plácidamente, aparentemente dormido, luciendo un lindo peto tejido en color blanco y beige con gorra a juego.

©Hola



Este fue el primer posado oficial de Francisca con su familia desde la llegada de Franco.

“Y aprovecho también para invitarlos a que sigan la cuenta de Instagram de mi chiquito”, agregó Francisca. La dominicana inauguró el perfil de su bebé el pasado 16 de marzo con dos de las fotos de su posado familiar para HOLA! AMÉRICAS. Aunque apenas tiene tres publicaciones, la cuenta suma ya más de 29 mil seguidores, lo que deja ver la popularidad del pequeño y el gran cariño que ha recibido de los fans de famosa mamá.

La romántica cita de novios de Francisca y Francesco

Mientras Franco Raffaele se convierte en una mini celeb de las redes sociales, sus padres están retomando sus rutinas como pareja. El pasado fin de semana, la presentadora publicó en sus historias algunas fotos de la romántica cita que tuvo con su esposo. “Mucho por qué celebrar”, escribió sobre una foto de una copa sobre una mesa iluminada con una vela y con un par de rosas rojas en un florero.

©@Francisca



Francisca tuvo una romántica cita con su esposo.

También publicó una selfie frente al espejo mostrando el look que eligió para su date: un favorecedor vestido negro y rosa, con tacones en punta con estoperoles. Además, llevó su melena rizada peinada en trenzas. “Te amo”, escribió al publicar una romántica postal en la que se le veía rodeada por el brazo de su esposo, a quien besaba tiernamente en la mejilla. Aunque no lo mencionó, al parecer esta fue una de las primeras citas de ‘novios’ de Francisca y Francesco desde el nacimiento de Franco. En medio del ajetreo y el cansancio, la pareja se dio un tiempo para disfrutar.

©@Francisca



Al parecer es una de las primeras salidas de ‘novios’ desde la llegada de Franco.

Hace semanas, en una charla con su amiga y colega Maity Interiano (quien está por dar a luz), Francisca habló de lo importante que es no dejar de lado el tiempo en pareja ante el nacimiento de un bebé. “Tanto tú como tu esposo tienen que mantener la comunicación activa para no haya esa como separación que a veces hay cuando se le da esa atención al bebé, porque él (esposo) ya no es el único de la casa... Tienen que tener mucho cuidado de no olvidarse de ustedes”, dijo la dominicana y reveló que ella y Francesco suelen tener citas románticas cada semana para dedicarse exclusivamente a ellos como pareja.