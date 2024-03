Concluida su cuarentena, Francisca revela emocionada: ‘Puedo hacer de todo ya’

Parece que fue ayer cuando Francisca y su esposo Francesco Zampogna le dieron la bienvenida a su segundo hijo, pero lo cierto es que ya ha pasado más de un mes. El pequeño Franco Raffaele vino al mundo el pasado 11 de febrero, sumando una gran dosis de felicidad a la familia de la dominicana. Tras el nacimiento de su bebé, la conductora ha ido retomando poco a poco sus rutinas, y ahora que ha concluido su cuarentena ha compartido cómo va en su recuperación.

©Hola



La familia de Francisca ahora tiene cuatro integrantes.

“Ya pasa la cuarentena, ¡aleluya! No filtro, no make up, esto es lo que hay, mi realidad y la amo”, escribió ‘Fran’ en sus historias de Instagram al compartir un video en el que reveló cómo se siente en esta etapa. “Dime que tienes un recién nacido en casa sin decírmelo... Mira las ojeras, ellas hablan solitas”, expresó la conductora divertida mientras hacía un acercamiento a su rostro.

A continuación, la conductora de Despierta América (Univision) reveló que se encontraba fuera de casa. “Aquí estoy, en el consultorio médico. Vine a ver a mi doctor. Se supone que esta semana, específicamente el jueves, ya cumplo los 40 días. O sea, pasa la cuarentena que pone a uno como un poquito en pausa con ciertas cosas”, explicó la conductora. “A ver qué dice el doctor, si ya tengo luz verde para empezar a hacer esas cositas que me gustan, como correr, hacer ejercicio, estar un poquito más activa”, agregó, y prometió compartir las novedades.

©@francisca



‘Fran’ se dejó ver al natural al término de su cuarentena.

La mamá de dos confesó que dudó en grabar el video, pero finalmente se animó a hacerlo. “Dije: ‘¿Será que hago el video con estas ojeras y esta cara?’ Pero bueno señores, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Estoy cuidando dos muchachos y así es que me veo yo, por lo menos esa es mi realidad”, expresó.

Momentos después, Francisca compartió un nuevo video en el que reveló que su médico ya le había dado el visto bueno para retomar sus actividades. “El doctor dijo que sí, que puedo hacer de todo ya. Ya pasaron esos 40 días, así que a retomar las cosas que me encanta hacer”, expresó feliz. “Y empecé con pie derecho, miren, ando en una tienda muy popular, haciendo diligencias con mi galán”, comentó, mientras mostraba en el video a su esposo.

©Hola



Francisca es una dedicada mamá de dos.

Sus primeras semanas como mamá de dos

Hace unos días, Francisca reveló en entrevista exclusiva con HOLA! AMÉRICAS cómo han sido sus primeras semanas como mamá de dos. “Han sido unos días de mucho trabajo... La verdad que tener a un niño y a un bebé en casa es un poquito complicado... Estamos aquí, en casa, en familia, tratando de que todo se adapte, de encontrar nuestra rutina. Franco es una bendición, ha traído tanta luz y tanta alegría, la casa cambia completamente”, expresó la conductora.

‘Fran’ confesó que, al tener ya experiencia como mamá, las cosas han sido distintas con Franco. “Cuando uno tiene su primer bebé, uno se preocupa mucho por cosas que no están pasando, que no van a pasar. Uno se inventa muchas películas, entonces cuando la película ya se me va a repetir, me digo acuérdate que ya la viste y manejo las cosas con muchísima más tranquilidad porque sé que él está bien, él va a estar bien. Creo que soy un poquito más flexible”, admitió.