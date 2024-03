¡Bienvenido, Franco! Francisca nos presenta al nuevo integrante de la familia

Llévanos a ese momento previo a que nazca Franco, ¿cómo lo viviste?

Franco casi que nace aquí en la casa, fue un ‘corre corre’ el que casi se arma... Cuando di a luz a Gennaro, el proceso de parto fue romper fuente, luego contracciones y después nació el bebé natural. Con Franco también fue natural, pero diferente en el sentido de que me empezaron las contracciones aquí en la casa. Me despierto a la una de la madrugada, con ese dolorcito y pienso que voy a romper fuente y me quedo esperando de la 1 a las 5 de la madrugada con dolores de parto, pero estaba esperando que se me rompa la fuente y no se rompía nada. Me acuerdo que mi doctor me dice ‘tienes que contar las contracciones, si empiezan a ponerse más seguidas y te duran cada cuatro minutos, entonces tienes que venir al hospital porque estás en labor de parto.

Yo me quería esperar a las 7 de la mañana porque no me quería ir sin que Gennaro me vea y decirle que me iba a buscar a su hermanito, pero empezó el dolor tan fuerte... y a las 5 a.m. le dije a Francesco que está muy rápido este dolor, pasando muy seguido, entonces me fui al hospital y cuando llegué tenía seis centímetros [de dilatación], tú necesitas diez para parir, así que me pusieron anestesia porque pensábamos que no iba a dar tiempo, pero al final de cuentas fue un parto muy fácil.