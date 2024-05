Francisca se deshace en halagos hacia su madre, doña Divina: ‘La entiendo, respeto y amo más que nunca’

Si bien el Día de las Madres ya se festejó en Estados Unidos, ha sido hasta el pasado domingo que las madres de República Dominicana celebraron su festividad, por lo que famosas como Francisca les rindieron un homenaje. La presentadora de Despierta América (Univision) felicitó a su madre, la señora Divina Montero, quien se ha convertido en su modelo a seguir y su mayor apoyo en estos momentos de su vida. A través de sus redes sociales, ‘Fran’ le deció unas bellas palabras, en las que expresó que, ahora que es mamá de dos, la entiende “más que nunca”.

©@la_divi0521



Francisca con su mamá

El mensaje de la conductora de televisión empieza con un lindo saludo a todas las madres de su país natal. “Feliz día a todas las mamás en mi tierra Rep.Dom. En especial a la mía”, indica la también modelo, quien asegura que, ahora que tiene en casa dos pequeños, la comprende mejor. “Que ahora que soy madre la entiendo, respeto y amo más que nunca. Que pasen un día maravilloso y que las traten como las reinas que son. Felicidades 🎉🎈🎊”, junto a estas palabras, ‘Fran’ compartió dos fotografías; en la primera, aparece doña Divina con Franco en sus brazos. En la segunda imagen, Francisca publicó una foto de sí misma con sus dos hijos, Gennaro, de tres años, y el pequeño Franco, quien está por cumplir cuatro meses.

©@francisca



Divina Montero en su papel de abuelita

Otro que no dejó pasar el Día de las Madres en República Dominicana fue Francesco Zampogna, el esposo de Francisca. El empresario de raíces italianas dedicó una publicación a su suegra, replicando el post de su esposa en Instagram stories, acompañándolo con unos emojis en forma de corazón. Con esto, Francesco deja ver la buena relación que tiene con la madre de su esposa.

©@franczampogna



Francesco también le rindió un homenaje a su suegra, con la que tiene una buena relación

La mamá de Francisca se ha convertido en su mano derecha por estos días, pues desde República Dominicana viajó a Miami para ayudar a ‘Fran’ en sus primeros meses como madre de dos. En ese sentido, la conductora del matutino de Univisionnos compartió en exclusiva que su mamá ha sido un pilar en esta nueva dinámica.

“Mi mamá me ayuda con el bebé muchísimo, que agradezco tener esa bendición, ¡que vivan las abuelas!”, dijo Francisca sobre la gran ayuda que ha sido su mamá en estos días.

“Mi mamá me ayuda con el bebé muchísimo, que agradezco tener esa bendición, ¡que vivan las abuelas! La dinámica de la noche es que ella y yo bañamos a Franco, mi mamá se queda con Franco tipo hasta la una de la madrugada”, nos reveló. “Yo me acuesto con Gennaro para que se duerma con mamá y con papá, que es lo que él venía haciendo todo el tiempo para no romperle su rutina. Luego, me toca a mí y estoy en el horario corrido hasta las seis y pico de la mañana y vuelvo y me acuesto con Gennaro para que no sepa que su mamá se fue, sino que amanezca conmigo al lado. Luego lo preparamos y todo para que vaya a la escuela. Lo tengo que hacer de esa manera porque sino no puedo disfrutar a Franco”, dijo en marzo pasado cuando aún estaba de licencia de maternidad.