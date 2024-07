Francisca celebra los tres años de Gennaro en su natal República Dominicana

Francisca aprovechó el fin de semana largo y disfrutó de unas vacaciones exprés en su amada República Dominicana. La presentadora de Despierta América viajó a su país natal en compañía de su esposo, Franchesco Zampogna, y sus dos hijos, Gennaro y el pequeño Franco Raffaele. Este viaje se trató de una ocasión doblemente especial, pues en familia celebraron el cumpleaños número tres del mayor de los dos hijos de la pareja, además de que fue el primer viaje de Franco a República Dominicana.

© @francisca Francisca con su esposo e hijos en la fiesta de Gennaro

A través de sus redes sociales, la conductora del matutino de Univision compartió con sus seguidores algunos de los vistazos más especiales de este viaje, en el que se reencontró con sus seres queridos, como su madre, doña Divina Montero, y su hermano Ambioris Rafael. A pesar de que el cumpleaños de Gennaro es el 7 de julio, 'Fran' lo celebró unos días antes de manera que sus familiares estuvieran presentes en el festejo, el cual tuvo como temática la película de Cars, una de las preferidas del festejado.

© @francisca Francisca con su hermano

Con una fiesta en la piscina, Gennaro festejó sus tres años y disfrutó al máximo en compañía de sus primos y otros amiguitos que lo acompañaron en su celebración, la cual tuvo un pastel de cumpleaños alusivo al filme infantil de Pixar, además de contar con decoración de globos en rojo y negro, colores característicos de la película. "Unos días en mi tierra RD celebrando a mi primer príncipe… Mañana es su cumpleaños oficial cómprenme pañuelos por favor. El tiempo pasa rápido", escribió Francisca junto a unas imágenes del festejo, el cual se llevó a cabo en una casa con piscina a orillas del mar.

© @francisca Francisca con sus dos hijos

El mensaje de 'Fran' a su hijo mayor

Gennaro Antonino Gamalier Zampogna nació el 7 de julio de 2021 en Miami, Florida. Justo en el día de su cumpleaños número tres, la reina de Nuestra Belleza Latina 2015 le dedicó unas palabras cargadas de cariño acompañadas de un video con imágenes que muestran a Gennaro cuando era un bebé recién nacido. "Hoy que cumples 3 años me encuentro aquí, intentando poner en palabras lo que siento por ti, mi niño. Desde el momento en que llegaste a nuestras vidas, has sido la luz que ilumina cada día con tu sonrisa contagiosa y tus travesuras llenas de curiosidad. Cada vez que te miro, me sorprendes con tu ingenio y la rapidez con la que aprendes sobre el mundo que te rodea", se lee en una primera parte del mensaje.

La dulce felicitación de Francisca a su hijo mayor View post on Instagram

Impresionada por lo rápido que ha crecido y lo mucho que les ha enseñado, Francisca continuó: "Es asombroso cómo el tiempo vuela y cómo cada día descubro algo nuevo contigo.Traes tanta alegría a nuestras vidas, Gennaro. Ver tu felicidad y saber que estás creciendo en un ambiente de amor y apoyo es todo lo que podemos desear como padres. Cada día que pasa, me emociona pensar en el futuro que te espera, en todas las oportunidades y experiencias que te aguardan. Quiero que sepas que estaré aquí para ti en cada paso del camino, para celebrar tus logros y apoyarte en los momentos difíciles.Eres más de lo que había soñado, mi pequeño gran héroe. Tu risa llena de inocencia y tu corazón puro son mi mayor inspiración. Gracias por enseñarme tanto sobre el amor incondicional y por recordarme cada día el verdadero significado de la vida. Feliz 3 añitos mi muchachito!! Dios te bendiga siempre❤️🙏🏽".