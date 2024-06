Francisca anuncia una emocionante noticia: ‘¡Es un sueño cumplido!’

Este 2024 apenas lleva la mitad y ya le ha dejado a Francisca mucho por qué estar agradecida. La conductora le dio la bienvenida a su pequeño Franco Raffaele el pasado mes de febrero, recientemente estrenó la casa de sus sueños. Pero también a nivel profesional hay muy buenas noticias, pues la dominicana acaba de anunciar un nuevo y emocionante proyecto: su propio podcast y página web.

© Instagram @francisca Francisca ha sorprendido a sus seguidores con una inmejorable buena nueva.

Luego de hacer el anuncio en Despierta América (Univision), Francisca quiso hablar de su espacio a través de sus redes sociales. “He creado un espacio que se llama SoyFrancisca.com, es mi página web, y quiero que todos ustedes corran, vayan y se suscriban a esta página, porque como les digo, por allí voy a estar más cerca todavía de todos ustedes. Voy a tener un espacio para compartir mucho más acerca de mí, de mi vida, de las cosas que he ido aprendiendo”, comentó emocionada en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Reveló además que sus fans podrán escucharla de viva voz hablando de distintos temas. “Una de las sorpresas que están incluidas dentro de la página web, es un relojito que les va a ir diciendo a ustedes la fecha exacta del lanzamiento de mi podcast. Porque sí, señores, voy a lanzar un podcast, un podcast donde voy a compartir mis experiencias con ustedes”, comentó. “Estoy segura de que se van a responder muchas preguntas que me hacen ustedes a través de las redes sociales, de ciertas cosas de la vida, de lo que me ha funcionado, de cómo lograr ciertas cosas”.

© Instagram @francisca Francisca estrenará su propio podcast el próximo 11 de julio.

De antemano, la presentadora admitió “no soy una experta, no soy una doctora, no soy una psicóloga, señores, ni nada de eso, no tengo ningún título de eso, pero quiero con el corazón en la mano, de la manera más honesta posible, compartir con ustedes mis experiencias de vida, las cosas que me han funcionado, tocar temas que yo siento que me han ayudado a mí y que a lo mejor puede ayudarlo a muchos de ustedes”, dijo.

¿Cuándo estrenará su podcast?

En el sitio web de la Francisca se detalla que la fecha de estreno del podcast es el próximo jueves 11 de julio. Además, se incluye una biografía de ella y un recuento de su trabajo en la televisión desde su participación en Nuestra Belleza Latina (Univision) en 2015, reality show en el que resultó ganadora. También destaca los instantes más significativos de su vida personal en los últimos años: el nacimiento de su primogénito Gennaro en 2021, su boda religiosa con Francesco Zampogna en 2022 y la llegada de su pequeño Franco este año.

“¡Este podcast es un sueño cumplido! hace mucho quería tener este espacio para conectarme con ustedes, con todas esas personas que me han seguido y apoyado desde el inicio de mi carrera así que es un proyecto hecho con mucho amor. Con este podcast quiero inspirar y ayudar a través de mi historia y conocimiento, tocar nuevos corazones y tener una comunidad para seguir haciendo lazos de amistad”, expresa en la página web.