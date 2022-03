Francisca Lachapel tenía miedo de ser rechazada por la familia de su esposo: ‘Cuando me vean, se van a oponer’

Francisca Lachapel abrió su corazón y compartió los miedos que tenía antes de conocer a la familia de su esposo, Francesco Zampogna. Y es que, para ella, no era solo por el hecho de conocer a los padres de su pareja, sino que sentía que la familia de él la rechazaría por sus rasgos físicos, como su piel morena. En una entrevista para la serie En Sus Palabras (Prende TV), la conductora de Univision confesó cómo se sentía al respecto.

©@francisca



Francisca Lachapel reveló los miedos que tenía al rechazo por sus rasgos físicos

“Ir a conocer a su mamá y a su familia a mí me causaba terror”, compartió. Además del miedo de conocer a la familia de su novio, Lachapel no daba crédito a que, un empresario de raíces italianas, se fijara en ella. “Yo decía: ‘Pero es que este hombre es tan diferente a mí, cómo yo voy a llegar, o sea yo estoy segura que él no ha salido con alguien que se vea como yo, y tal vez todos en su casa son así blanquitos, de colores claros’”, continuó.

La originaria de Azua, en República Dominicana, llegó a pensar lo peor. “(Yo pensaba) ‘Cuando me vean a mí va a ser diferente y se van a oponer, también la mamá no va a querer que su hijo se case conmigo o que quiera estar conmigo’”. Incluso, ella le contó a Francesco de sus temores. “En la familia de mi esposo todos los sobrinitos son así con el pelo rubio, de ojos claros y yo una de las preguntas que le hacía a Francesco era: ‘¿Tú estás consciente que nuestro hijo va a ser así diferente, va a ser con el pelo oscurito, va a ser diferente porque lo va a traer por mí ?’”.

©@franciscalachapel



Francisca Lachapel y Francesco Zampogna se casaron en diciembre de 2019

Pero a Zampogna, con quien se casó por lo civil en 2019, nada de eso le interesaba, solo sabía que quería pasar sus días con Franisca: “Él me decía: ‘A mí no me importa, yo te amo a ti y yo quiero que nuestros hijos se parezcan a ti’”.