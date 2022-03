Mauricio Ochmann confiesa cómo su hija lo salvó de sus adicciones

Mauricio Ochmann se sinceró como nunca sobre el tema de sus adicciones y el origen de estas. En medio de esta profunda e íntima conversación con Yordi Rosado, el actor de películas como Ahí te encargo confesó que pensó en terminar con su vida por lo atormentado que se sentía por su complicada infancia y parte de su juventud, además de otras circunstancias. Sin embargo, desistió de esa radical decisión gracias a sus deseos por ser un mejor padre para su hija Lorenza, quien en aquél entonces era tan solo una bebé de pocos meses de nacida.

©@mauochmann



Mauricio Ochmann y su hija Lorenza

Debido a sus problemas de adicciones, su primer matrimonio con María José del Valle ya estaba muy fracturado, por lo que, cuando pensó en terminar con su vida, él estaba solo en la casa que ambos compartían. “Después de unos cuantos días que llevaba en vivo, yo ya me estaba despidiendo de Lorenza, estaba muy chiquita, ya había planeado morirme, (Yo pensaba) ‘No valgo palabra, ya me voy’… Le llevé un peluche y lo puse en su cama, ellas no estaban. Ya estaba yo para hablarle al dealer para pedir una cantidad considerable para ya, encerrarme yo solo y despedirme”, contó.

©@mauochmann



Mauricio Ochmann ya superó sus problemas de adicciones

Pero de pronto, algo lo detuvo. “Algo dentro de mí me dijo, ‘Mau has vivido una vida muerte, has estado tratando de sobrevivir a todo lo que has pasado, ¿por qué no te das la oportunidad de vivir?’ Así, una cosa adentro. Me invadió una paz y le hablé a un conocido, a mi padrino cuando empecé a dejar de beber, y me dio voy para allá. (Me dije) ‘Esto va por mí y por mi hija’”.

Es tal el cariño y el respeto que hay entre Ochmann y su primera exesposa, que fue ella precisamente quien lo fue a dejar a la clínica de rehabilitación para tratar sus problemas con el alcohol y las drogas.

El hecho de haberse convertido en padre por primera vez fue el detonante para querer ser su mejor versión y dejar atrás una vida de excesos. “Su nacimiento (el de Lorenza) fue lo que me hizo ‘clic’ como a nivel interno y dije, ‘No puedo seguir así, quiero ser un papá repsonsble, no quiero repetir historias...’ Y pues levanté la mano y pedí ayuda e hice lo que tenía que hacer”.

Sus inicios con las sustancias tóxicas

Ante las cámaras de Yordi Rosado, el actor reveló lo compleja que fue su niñez como un chico adoptado, además de vivir la fractura de su hogar adoptivo. Las bebidas alcohólicas se hicieron presentes cuando él tenía unos 8 o 9 años. Ya para sus 15 años, Ochmann consumía en grandes cantidades. Recordó que una vez se fue a la Feria del Queso y el Vino, en Querétaro, y tomó tanto alcohol, que despertó en un hospital.