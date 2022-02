Francisca Lachapel revela que la primera palabra de su hijo no fue mamá: ‘Tengo el corazón destrozado’

Stephanie Himonidis, mejor conocida como ‘Chiquibaby’, también reaccionó al post de Francisca: “OMG NOOOOO uno se pasa 9 meses con ellos, los chiqueas, a una le crece la panza y le salen estrías y se parecen a elllos”.

Ely Angélica, colega suya en Despierta América, la tranquilizó un poco y le explicó la razón científica para la primera palabra de Gennaro. “Eso tiene una explicación científica, no te preocupes. Se debe a que el fonema ‘P’ es mucho más fácil de decir para los niños que la ‘M’. Por tanto la mayoría de los bebés (y hablo de la gran mayoría), dice primero papá que mamá. Pero no lo asocia con su papá. Después de los 9 ó 10 meses es que lo hace. Así que no worries cuando diga ‘tía Ely’ me dices”.

Jomari Goyso, quien es uno de los mejores amigos de la dominicana no dudó en comentar el post, asegurando que disfrutaría mucho cuando Gennaro dijera tío. “Deja que diga ‘tío’ o ‘jou’ antes que ‘mamá’ lol ahí sí voy a disfrutar yo!”.