Francisca Lachapel logró perder 40 libras ¡y va por más!

Francisca Lachapel inició el año con un propósito firme: perder al menos 30 libras. Y aunque había estado haciendo ejercicio y llevando un estilo de vida saludable, su cuerpo parecía haberse “estancado” después del embarazo de su príncipe, Baby Gennaro. Por ello, durante la primera semana del año, cambió su alimentación por algo mucho sano y balanceado buscando cumplir con su meta de principios de año. ¡Y va por muy buen camino! Hoy la presentadora de Despierta América está de lo más contenta con los resultados que pudo ver en menos de un mes.

Desde que nació su hijo hace siete meses, Francisca se ha puesto muy disciplinada para bajar el peso que subió durante el embarazo. En total ha perdido 40 libras, una situación que la tiene muy contenta porque, además, anunció de lo más contenta que ya no usa faja debajo de la ropa para moldear su figura.

“Señores yo me siento demasiado feliz y muy orgullosa de mí. Tenía que decirles esto con emoción. ¡Hoy no tengo faja!”, contó en sus redes sociales, aunque fue un tema que se la pasó repitiendo para sus compañeros en el set del matutino de Univision. Francisca brincaba de lado a lado feliz y mostrando su figura, de la que se siente bastante orgullosa ya que no sólo comió mejor, sino que ha estado haciendo mucho ejercicio para mantenerse activa.

Una meta que aún quiere alcanzar

Pero eso no es todo, y aunque podría celebrar este cambio en su físico con un gustito al paladar, de esos que a veces dan culpa, la ex Nuestra Belleza Latina prefiere seguir portándose bien para lograr bajar aún más. “Me dije a mí misma: ‘Mí misma, lo estás haciendo muy bien ¡Vamos por 20 libras más! Sí se puede, caramba”.