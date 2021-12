Francisca Lachapel ya quiere ser mamá otra vez: ‘Estoy ‘ready’ para embarazarme y tener el otro’

¿Cuál es ese súper poder que has descubierto ahora que eres mamá? Quizá no sabías que lo tenías, pero ahora con la maternidad ha salido a flote…

La capacidad de hacer tantas y tantas cosas al mismo tiempo. Ya lo había escuchado, eso de que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no lo había experimentado en la manera que lo experimento ahora. Obviamente me conocen y me han seguido mi gente de HOLA! USA saben que soy muy trabajadora y que tengo mis sueños y mis metas muy claras. Ahora tengo que dividir todas esas ganas y pasión y energía entre ser la mejor mamá que yo pueda ser. Eso a veces es un reto. pero me he dado cuenta de que puede lograrse. Obviamente es algo que no hago sola; cuento con el apoyo de mi esposo y me apoyo de todas las herramientas que pueda conseguir, por ejemplo, en este momento de fiestas que quiere preparar el mejor ambiente navideño, sobre todo porque yo no viví navidades felices. Me apoyo del apoyo que me da mi esposo y de Amazon. Ahí estoy haciendo todas las órdenes. Desde mi casa, me siento y agarro a mi muchachito y desde mi teléfono empiezo a ordenar. A veces me faltan ideas porque estoy tan quemada entre el trabajo y todo lo que tengo que hacer y me meto a amazon.com/regalosparatodos y ahí encuentro inspiración. Soy mas consciente de que uno no tiene que tener miedo de ayuda y utilizar las herramientas que haya. Ahorro tiempo, dinero, y no me pierdo nada de la vida de Gennaro.