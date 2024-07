Don Omar habla de su reciente problema de salud: ‘Veo la vida completamente distinta’

Hace un mes, Don Omar alertó a sus seguidores al dar a conocer que había sido diagnosticado con cáncer. El cantante no reveló muchos detalles, y fue hasta el día siguiente que compartió que había sido operado de manera exitosa. Tras aquel bache de salud, el puertorriqueño ha ahondado por fin en lo sucedido y ha contado qué es lo que pasó por su mente en aquel momento tan desafiante.

© Instagram @donomar Con esta foto, Don Omar dio a conocer que su operación había sido exitosa.

“Sentí miedo, sentí paz en algún momento”, contó Don Omar en entrevista para el programa radiofónico El Show de Piolín. “Creo que el miedo era más por la poca información que tenía de lo que estaba sucediendo conmigo, no miedo a quizás morirme, sino el miedo a quedarme vivo y seguir enfermo”, confesó el intérprete de éxitos como Salió El Sol.

El intérprete de 46 años contó que esta situación lo llevó a “ponerse en los zapatos” de otras personas con el mismo diagnóstico y que “lamentablemente no van a tener la bendición que yo tuve de poder pasar esta situación y tener más tiempo para disfrutar en mi vida”, compartió. El boricua se dijo afortunado de que la detección de su cáncer fue temprana y de tener los recursos para atenderse.

© GettyImages El intérprete confesó que atravesó por etapas de miedo y paz.

“Pasé de todo, hermano… De esa etapa del miedo a la etapa de la paz, cuando literalmente le dije a Dios: ‘Sabes qué yo creo que yo he vivido todo lo que quiero, creo que he recibido todo lo que no me merecía… Que sea lo que tú digas, me va a traer paz, sea lo que sea’”, recordó el intérprete

Don Omar señaló que si bien el proceso que vivió fue corto, él lo sintió largo “porque yo nunca le dije nada a nadie, yo nunca compartí esto con nadie, yo quise quedarme callado todo el tiempo”, comentó. “Y creo que fue una de las razones por las que empeoró la situación y yo no quería hablar con nadie yo tenía mucho miedo estaba en medio de la gira, y la gira era todo un éxito yo en algún momento sentí que no quería dañar la atmósfera”, comentó.

© GettyImages El puertorriqueño reveló que obtuvo valiosos aprendizajes de lo vivido.

Si bien el cantante no mencionó de manera explícita los detalles de su diagnóstico, semanas atrás Raúl de Molina había compartido en El Gordo y La Flaca (Univision) que Don Omar fue diagnosticado con cáncer de riñón. “Me dice que a él le quitaron el riñón izquierdo y a mí el derecho”, contó entonces el presentador, refiriéndose a la situación que él mismo enfrentó hace 20 años por un tumor canceroso.

Los aprendizajes que se quedó

“Yo hoy veo la vida completamente distinta, yo veo la vida como como algo que es muy pasajero, algo que es muy sensible, muy frágil… Ya no salgo de la casa teniendo claro que voy a regresar, ahora salgo de la casa teniendo claro que a lo mejor no regreso”, reflexionó. “La vida es un momento fugaz”, agregó.

El boricua se dijo afortunado, pues dijo que lo que vivió fue “una de muchas oportunidades”, que Dios le ha dado, pero “esta oportunidad es especial porque el estar viviendo las cosas tan rápido no me permitió ver todo este plan que se iba acomodando… Porque todo esto que venía pasando conmigo y mi cuerpo”, dijo al destacar una curiosa coincidencia de fechas, en la que tuvo un papel importante una canción que lanzó el año pasado, Agradecido, que surgió por intención de agradecer a Dios.

© Instagram @donomar Don Omar contó que lo vivido le enseñó que la vida es fugaz y frágil.

“Quien jugó con los tiempos los sincronizó muy bien, porque el primer año sentí la necesidad de dar gracias, por eso el tema se llama Agradecido. Doce meses después, esa misma semana, en donde me intervine, es la semana donde casi pierdo a mi papá, hace un año mi papá casi muere el mismo día en el que yo entré al quirófano (con un año de diferencia)”, contó.

“Y yo creo que esa es la lección más grande, en todo momento ser agradecido”, expresó. “Todo ha sido un gran plan, yo creo que todo ha sido un mostrar de lo que puede hacer Dios en la vida”, agregó, reafirmando una vez más su estrecho vínculo con su fe.