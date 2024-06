Don Omar comparte su duro diagnóstico médico: ‘Nos vemos pronto’

En medio de su exitosa gira Back To Reggaeton, con la cual ha puesto a bailar a miles en diversas ciudades de Estados Unidoso, Don Omar ha compartido una inesperada noticia que ha estrujado el corazón a sus seguidores. El emblemático cantante puertorriqueño de música urbana ha revelado por medio de sus redes sociales su diagnóstico de cáncer.

©GettyImages



Don Omar está en medio de su exitosa gira ‘Back To Reggaeton’.

La mañana de este 17 de junio, el cantante de 46 años tomó su cuenta de Instagram para dar a conocer a sus seguidores lo que pasa con su salud. “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”, escribió al compartir una foto de su muñeca usando un brazalete de la red hospitalaria Orlando Health, dejando ver que se encuentra ya en tratamiento contra la enfermedad.

El intérprete, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, no agregó más detalles en su publicación sobre el tipo de cáncer que padece, ni sobre hace cuánto le fue detectado.

©@donomar



Don Omar dio a conocer su diagnóstico de cáncer.

Tan pronto Don Omar hizo esta publicación, recibió numerosas muestras de apoyo y solidaridad. Estrellas como Olga Tañón y Jerry Rivera le enviaron mensajes de aliento. “Mi niño lindo, tú eres un guerrero de miles de batallas y le ganarás a esta también, por su puesto”, comentó la también puertorriqueña.

Sin novedades sobre su gira

En su anuncio en redes sociales, el cantante tampoco reveló si habrá cambios en su agenda musical debido a su tratamiento contra el cáncer. En abril Don Omar anunció la extensión de su gira Back to Reggaeton, abriendo fechas para agosto y septiembre por diversas ciudades de Estados Unidos.

En su sitio oficial continúan confirmadas sus presentaciones a partir del 7 de agosto, cuando se tiene previsto que se presente en Oakland, California. También tiene agendados shows en ciudades como Sacramento, Seattle, Portland, Hidalgo, Austin, El Paso, Los Ángeles, Ontario, Denver, Tampa, Washington DC y Boston, para finalizar con un concierto en Elmont, Nueva York, el 15 de septiembre.

©GettyImages



El cantante no ha revelado si pospondrá sus conciertos.

Don Omar se había dejado ver muy ilusionado por la gira que le permitiría hacer un repaso de su exitosa carrera. “Estoy súper emocionado. Esta oportunidad de llevar 25 años de música alrededor del mundo es súper emocionante”, expresaba emocionado en enero en entrevista para Billboard. “Tengo colegas que me han exigido, ‘a mí no me dejes afuera’. Y lo estoy tratando como un privilegio. Si después de 25 años de carrera tus colegas todavía sienten amor, alegría y un deseo de compartir contigo, algo bien hiciste”, agregaba.