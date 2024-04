¿Clarissa Molina y Don Omar son pareja? Esto es lo que sabemos al respecto

Plena y en un gran momento de su vida, Clarissa Molina se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales. Sin embargo, algunos de sus fans quieren verla enamorada, y ello ha contribuido a que se originen algunos rumores. Hace algunas semanas, la guapa dominicana se dejó ver muy sonriente al lado de Don Omar, pues lo acompañó en su concierto en Nueva York. Si bien se trató de un reportaje para El Gordo y La Flaca (Univision), para algunos la química fue innegable. Sin embargo, ante las versiones sobre un supuesto romance, nos hemos enterado de cómo está realmente el corazón de la presentadora.

©@clarissamolina



Clarissa tuvo un acceso privilegiado al show de Don Omar en Nueva York.

“Clarissa Molina se encuentra soltera en estos momentos”, ha indicado la agencia de relaciones públicas MS Communications sobre la vida sentimental de la presentadora, desmintiendo así por completo aquellas especulaciones de una relación con el llamado ‘Rey del Reggaeton’. “(Está) disfrutando de su vida, nuevos proyectos y trabajo”, ha agregado. El cantante, por su parte, se ha mantenido muy reservado en temas del amor desde su separación de Jackie Guerrido en 2011.

Del mismo modo, la agencia ha señalado que Clarissa está “ansiosa de que ya su público pueda ver su próximo papel protagónico en la película Perdiendo El Juicio que se estrenará este agosto del 2024”. Anteriormente, la estrella de Univision había compartido su emoción con este proyecto, el cual sin duda consolidará su incipiente carrera como actriz.

Algo que ha caracterizado a Molina, además de su belleza y carisma, es su entrega y profesionalismo, cualidades que el público ha visto reflejadas en cada uno de sus proyectos. Antes del encuentro con Don Omar el mes pasado por su concierto en Barclays Center de Nueva York, ya había tenido oportunidad de entrevistarlo, lo cual explica la confianza y cercanía que transmitieron. En noviembre del año pasado charló con él con motivo de su colaboración con Wisin & Yandel en Sandunga.

¿Lista para enamorarse de nuevo?

En enero, Clarissa charló con HOLA! AMÉRICAS y además de hablar de sus planes profesionales compartió algunas reflexiones sobre el amor. “Disfrútate a ti mismo, el amor propio también, ¿por qué no? El amor propio es lo más lindo que uno puede tener. Cuando uno se ama a uno mismo, uno puede darle ese mismo amor a la otra persona. O sea, uno nunca puede dar lo que uno no tiene. Si tú tienes amor propio, tú puedes dar amor a otras personas y celebrarlo ese día por todo lo alto”, expresaba, dejando ver que no tenía ningún problema con celebrar soltera San Valentín.

Cuestionada sobre la posibilidad de enamorarse nuevamente, Clarissa se mostró abierta. “Claro, ya estoy lista”, comentó, pero no dijo sentir ningún tipo de presión al respecto. “O sea, de que si llega qué bueno, pero la verdad es que estoy súper enfocada en lo que quiero hacer, en lo que tengo que hacer y lograr, como esas metas que yo me propongo, que soy bien así como ambiciosa. Si en este momento llega, pues a ver qué pasa, a ver si siento algo”, dijo.