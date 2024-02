Clarissa Molina habla sobre el amor y nos revela si está lista para ser ‘flechada por Cupido’

Clarissa Molina está celebrando soltera el Día de San Valentín, pero eso no significa que no esté rodeada de amor. A propósito de su papel como anfitriona en la edición de 2024 de Premio Lo Nuestro, la guapa dominicana habló con HOLA! AMÉRICAS sobre el sentimiento que se festeja por excelencia el 14 de febrero, así como de la importancia de amarse a sí mismo antes que a nada. Y también reveló si está lista para abrir su corazón a un galán nuevamente.

©GettyImages



Clarissa está abierta al amor, pero sin prisa por encontrar nuevo galán.

La colaboradora de El Gordo y La Flaca (Univision) ha permanecido alejada de las redes sociales este Día de San Valentín, pues se encuentra de viaje junto a gente muy especial. Así nos lo reveló recientemente al hablar de sus planes para esta fecha. “Estaré compartiendo con mis amistades, a pasarla bien, creo que es una buena oportunidad para celebrar la amistad”, dijo Clarissa, quien el pasado finde semana estuvo en Las Vegas con motivo del Super Bowl.

Al preguntarle algún consejo a propósito del amor que se festeja hoy, la conductora invitó a disfrutar este sentimiento en todas sus facetas. “Yo pienso que el amor lo podemos ver en diferentes maneras. Como el amor de madre, el amor de un amigo, el amor de un tío, el amor del novio o del esposo. El amor viene de diferentes maneras. Yo creo que es como que el Día de San Valentín se celebra el amor en general”, dijo.

©GettyImages



La dominicana habló de la importancia del amor propio.

“Disfrútate a ti mismo, el amor propio también, ¿por qué no? El amor propio es lo más lindo que uno puede tener. Cuando uno se ama a uno mismo, uno puede darle ese mismo amor a la otra persona. O sea, uno nunca puede dar lo que uno no tiene. Si tú tienes amor propio, tú puedes dar amor a otras personas y celebrarlo ese día por todo lo alto”, reflexionó.

¿Está dispuesta a dejarse ‘flechar por Cupido’ este año?

Cuestionada sobre la posibilidad de enamorarse nuevamente, Clarissa se mostró abierta. “Claro, ya estoy lista”, comentó. Sin embargo, aseguró que no siente ninguna presión al respecto, pues actualmente está enfocada en diversos proyectos personales y profesionales. “O sea, de que si llega qué bueno, pero la verdad es que estoy súper enfocada en lo que quiero hacer, en lo que tengo que hacer y lograr, como esas metas que yo me propongo, que soy bien así como ambiciosa. Si en este momento llega, pues a ver qué pasa, a ver si siento algo”, dijo.

©GettyImages



Si Cupido intenta flecharla, ella no se resistirá.

La presentadora tiene muy claro que cuando llegue la persona correcta ella lo sabrá. “Yo pienso que es el contacto, o sea, la conexión que se tenga con la persona, porque de verlo, sí hay una conexión pues el amor comienza a conocer por los ojos, pero ya tratando a la persona yo me doy cuenta si sí o no, más como por su forma de ser me doy cuenta de si conectamos o no, si vibramos en la misma frecuencia”, explicó. “El tiempo es muy importante, ir tratándolo y el tiempo te irá diciendo si es la persona o no. El tiempo te lo va a decir todo”, destacó también.

