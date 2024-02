La actriz celebró este día desde su soltería, destacando la plenitud que ha alcanzado sin necesidad de una pareja. “Hace 2 años decidí darme mínimo un año de soltería como regalo y experimento… me prometí que, aunque llegara el hombre de mis sueños, le iba a decir que ni modo, que me esperara un año. Y me ha gustado tanto que ya van dos años de soltería y contando”, escribió Aislinn en su Instagram junto a varias fotos de ella con su hija, familia y amigos.

“Sin duda han sido los mejores años que he vivido hasta ahora: me atreví a regalarme aventuras y experiencias que antes no me permitía, he disfrutado aún mas mi maternidad, he cumplido sueños laborales que me parecían imposibles, he cultivado más que nunca a los amigos y familia que amo y que antes no veía tanto por darle ese tiempo a una pareja, he confrontado cosas de mí misma que me daba miedo voltear a ver. Gracias a este tiempo conmigo descubrí que si vuelvo a estar en pareja es importante que se sienta igual de expansivo, libre, nutritivo, y divertido que esta soltería y sin volver a descuidar esas áreas tan importantes de mi vida”, reflexionó.