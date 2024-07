Adamari López brilla en Premios Juventud con un lujoso look lleno de diamantes

Este 25 de julio, una larga lista de celebridades se ha dado cita en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para una esperada fiesta que homenajea el talento latino: Premios Juventud. Entre los invitados no podía faltar Adamari López, una de las más queridas personalidades televisivas que ha dado la llamada ‘Isla del Encanto’. La presentadora no solo ha derrochado alegría a su llegada al evento, sino también mucho brillo y lujo, pues ha revelado que su look para esta noche está valorado en miles y miles de dólares.

© Getty Images Adamari López lució guapísima a su llegada a Premios Juventud, en San Juan, Puerto Rico.

A su paso por la alfombra roja, Adamari reveló a HOLA! su emoción por estar presente en la gala de premios, un evento especialmente significativo para ella, pues tiene lugar en su amada tierra natal. “Espero que disfruten Premios Juventud y que se atrevan a muchas cosas”, expresó la ‘Chaparrita de Oro’, antes de revelar que en esta ocasión se atrevió a “ponerme toda la joyería que me dieron”.

© Getty Images Adamari usó espectaculares joyas para complementar su atuendo.

La guapa puertorriqueña mostró las espectaculares piezas con las que complementó su look: hermoso un brazalete engastado con diamantes, dos llamativos anillos con este mismo tipo de piedra preciosa en distintos cortes y unos pendientes asimétricos a juego. “Tengo como 250 mil dólares en joyas, así que las estoy luciendo”, reveló.

Tras mostrar sus lujosos accesorios, Adamari detalló que confió en un talentoso diseñador latino para lucir guapísima en la gala. “Mi vestido es de Gustavo Arango”, expresó. La guapa boricua no pudo haber acertado más en su elección, pues la prenda fue totalmente favorecedora. Se trata de un minivestido blanco strapless, de escote asimétrico y cubierto totalmente de lentejuelas. Siguiendo la misma línea llena de brillo y piedras, la conductora complementó su atuendo con unas sandalias de tacón de Flor de María.

El lujoso look de Adamari López en Premios Juventud 2024

Adamari optó por un maquillaje y peinado perfectos para un clima cálido y húmedo como el que hay en San Juan: labios naturales y ojos con un ligero ahumado, así como un moño alto. La presentadora reveló que confió en el estilista puertorriqueño Junior Melendez para lucir bellísima en la gran noche de Premios Juventud. “Me maquilló hasta el día de mi boda. Dios mío, cuánto ha llovido de aquí para allá”, expresó simpática.

© Instagram @adamarilopez Admari López resaltó su belleza natural con un maquillaje de Junior Meléndez.

Esta edición de Premios Juventud es conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin, pero contará con la participación de más famosos que fungirán como presentadores de los premios, entre ellos Adamari.